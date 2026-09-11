Adana canlı vakalı ilaçlı balon zirvesine ev sahipliği yapıyor

Adana'da ilk canlı vakalı ilaçlı balon kardiyoloji zirvesi başladı

Adana Ticaret Odası Kongre Salonu'nda başlayan zirve, Adana Kardiyoloji Derneği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Adana Tıp Fakültesi ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. İki gün sürecek program, ilaç salınımlı balon uygulamaları ve vaka analizlerine odaklanıyor.

program ve vaka uygulamaları:

Zirvede, Adana Şehir Hastanesi'nde masada işleme alınan 16 canlı vaka aynı anda toplantı salonuna bağlanacak. Katılımcılar, bu vakalar üzerinden teknik tartışmalar, karar süreçleri ve uygulama örneklerini takip edecek. Organizasyonun bilimsel içeriği yerli hekimlerin deneyim paylaşımına ve yeni teknolojilerin tanıtımına ayrıldı.

açılış konuşmaları ve beklentiler:

Adana İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar açılışta, 'Adana'mızda Türkiye'nin canlı vakalar eşliğinde düzenlenen İlaç Salınımlı Balonlar ve Ötesi toplantısına ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz' diyerek şehrin sağlık yatırımlarını ve bilimsel etkinliklerde öncülük hedefini vurguladı. Nacar, toplantı ve canlı yayınların hem bilimsel hayata hem de hastalar üzerinde doğrudan etki yaratacağına dikkat çekti.

Toplantının bilimsel ve teknolojik boyutunu değerlendiren Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Şerafettin Demir, organizasyonun uluslararası önemine işaret ederek 'Türkiye'de ilk, dünyada ise dördüncü merkez olarak bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz' ifadesini kullandı. Demir, Madrid, Berlin ve Roma'da benzer etkinliklerin düzenlendiğini hatırlatarak kongrede yeni teknolojilerin konuşulacağını bildirdi.

neler farklı?:

Prof. Dr. Demir'in belirttiği üzere, bu zirveyi özgün kılan bir diğer ayrıntı, aynı anda 3 vaka alınarak canlı değerlendirme yapılacak olması. Organizasyon, katılımcılara vaka bazlı tartışma olanağı sunarak uygulamaların hasta bakımına etkisini doğrudan ele almayı amaçlıyor.

Zirvenin sonuçları ve burada paylaşılan deneyimler, düzenleyici ve klinik uygulamalara yansıyabilecek içgörüler sunma potansiyeli taşıyor; organizasyon iki gün süresince bu tür değerlendirmeleri öne çıkaracak.

TÜRKİYE'NİN CANLI VAKALAR EŞLİĞİNDE DÜZENLENEN İLK İLAÇLI BALON TOPLANTISI "DCB PLUS 2026: İLAÇ SALINIMLI BALONLAR VE ÖTESİ", ADANA TİCARET ODASI KONGRE SALONU'NDA BAŞLADI.