Kocaeli turizmini dört mevsime taşımak için master plan hazırlığı

Kocaeli'de turizm gündemi: planlama ve süreklilik

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kocaeli temasları çerçevesinde kentteki turizm aktörleriyle bir araya gelerek, kentin turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik talepleri yerinde değerlendirdi. Toplantıda ön plana çıkan istekler arasında turizm master planı hazırlanması ve ziyaretçi hareketliliğinin dört mevsime yayılması yer aldı. Sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri, sahadan gelen ihtiyaç ve önerilerini doğrudan Bakan Ersoy’a iletti.

saha ziyaretleri ve yetkililerle buluşma:

Gün boyunca Bakan Ersoy, Kocaeli’deki yatırım ve projeleri yakından inceledi. Program kapsamında Körfez Aqua Akvaryumu ve İzmit Millet Bahçesi ziyaret edildi; ardından Kocaeli Valiliğinde Vali İlhami Aktaş ile görüşme gerçekleştirildi. Günün diğer önemli durağı ise Kuzuyayla Tabiat Parkı ve Kartepe Teleferiği oldu. Ziyaretler, kentteki doğa ve kentsel alanlardaki mevcut imkânların kullanımına ilişkin saha gözlemlerini tamamladı.

master plan ve dört mevsim turizm hedefi:

Toplantıda vurgulanan temel yaklaşım, Kocaeli’nin doğa, kıyı, kültür ve alternatif turizm imkânlarının birbirini tamamlayacak şekilde bütüncül ele alınması oldu. Sektör temsilcileri, altyapı, tanıtım ve deneyim odaklı yatırımların planlı şekilde eşgüdüm kazanmasının önemini belirtti. Master planın hazırlığı, kentin önceliklerinin saptanması, koruma ve kullanım dengesi ile yerel paydaşların rollerinin netleştirilmesine zemin hazırlayacak.

Toplantıya ayrıca AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü, Veysal Tipoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus katıldı. Bu katılım, kamu kurumları ile yerel aktörler arasında doğrudan istişare mekanizmasının kurulduğunu gösterdi.

Yetkililer, planlama sürecinin ardından atılacak somut adımların ve saha yatırımlarının, Kocaeli’nin turizm cazibesini artırarak kente daha dengeli ve sürdürülebilir bir ziyaretçi profili getireceğini belirtti. Ziyaret ve görüşmeler, kentin turizm stratejisinin yerinde tespitlerle güçlendirilmesi yönünde bir başlangıç niteliği taşıdı.

TOPLANTIDA KOCAELİ İÇİN TURİZM MASTER PLANI HAZIRLANMASI VE TURİZMİN DÖRT MEVSİME YAYILMASI GÜNDEME GELDİ.