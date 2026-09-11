Güvenli başlangıç: Muğla'da okullar için koordineli tedbir seferberliği

Toplantının kapsamı ve hedefleri:

Muğla'da yeni eğitim-öğretim yılının huzur ve güven ortamında geçmesi amacıyla düzenlenen Okul Güvenliği Koordinasyon Toplantısı, Valilik 75. Yıl Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıya Vali Dr. İdris Akbıyık başkanlık etti; Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve ilgili kamu kurumlarının temsilcileri hazır bulundu.

Toplantıda, kent genelindeki eğitim kurumlarında güvenlik, sağlık, denetim ve eğitim alanlarını kapsayan uygulama planları değerlendirildi. Vali Akbıyık, çocukların güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamlarda eğitim görmelerinin temel öncelik olduğunu vurgulayarak, bu hedef doğrultusunda Valilik koordinasyonunda güvenlik güçleri, eğitim camiası, veliler ve ilgili tüm kurumlarla iş birliği içinde hareket edileceğini belirtti. Muğla genelinde 1.214 okul ve kurumda eğitim gören 162.882 öğrenci için gerekli tedbirlerin alınacağı ifade edildi.

Okul çevresi, servis ve denetimler:

Toplantıda okul çevrelerinin güvenliğinin sağlanması ve korunması öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı. Okulların bütünleşik risk derecelendirmesi kapsamında oluşturulan güvenlik çemberleri ve bu çemberlerin sahada uygulanması ele alındı. Metruk yapılar ile umuma açık alanlara yönelik şahıs ve mekân denetimlerinin eğitim-öğretim dönemi boyunca sürdürüleceği bildirildi.

Öğrencilerin güvenli ulaşımı için servis araçlarının teknik ve trafik kontrollerinin düzenli şekilde devam edeceği, servis şoförlerine yönelik eğitim programlarının uygulanacağı belirtildi. Vali Akbıyık denetimler ve hizmetlerde sıfır tolerans anlayışının kararlılıkla uygulanacağını kaydetti.

Teknoloji, sağlık ve bağımlılıkla mücadele:

Okul güvenliğinde teknolojik altyapının kullanımı da toplantı gündeminde oldu. Muğla'daki okul binalarında aktif olarak kullanılan 13 bini aşkın güvenlik kamerası ve KGYS entegrasyonlarının etkin şekilde değerlendirilmesi ve izleme kapasitesinin güçlendirilmesi üzerinde duruldu. Bu sistemlerin koordineli çalışması ile olaylara hızlı müdahale imkânı artırılacak.

Öğrencilerin sağlığının korunmasına yönelik tedbirler kapsamında okul kantinleri ve yemekhanelerde hijyen denetimlerinin artırılması, okullarda ilk yardım eğitim programlarının uygulanması kararlaştırıldı. Ayrıca çocuklar ve gençler arasında bağımlılığın önlenmesine yönelik çalışmalara yeni dönemde de kesintisiz devam edileceği vurgulandı.

Toplantı sonuçları, sahada düzenli denetimler, teknolojinin etkin kullanımı, eğitim ve sağlık tedbirlerinin entegrasyonu ile hayata geçirilecek. Valilik koordinasyonunda yürütülecek bu çalışmaların, aileler, okul yönetimleri ve güvenlik birimlerinin ortak sorumluluğu olarak sürdürüleceği belirtildi.

MUĞLA’DA OKUL GÜVENLİĞİ İÇİN KAPSAMLI TEDBİRLER MASAYA YATIRILDI