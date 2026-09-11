Dolar 48,6012 +0,15%
Euro 56,4653 +0,13%
Bist 14.381,55 -0,09%
Altın Gram 6.926,06 +0,57%
EUR/USD 1,1610 -0,02%
Brent Petrol 104,23 -3,16%
--°

Güvenli başlangıç: Muğla'da okullar için koordineli tedbir seferberliği

Vali Dr. İdris Akbıyık başkanlığında düzenlenen toplantıda Muğla genelindeki 1.214 okul ve 162.882 öğrencinin güvenliği için kapsamlı tedbirler planlandı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 16:42

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Güvenli başlangıç: Muğla'da okullar için koordineli tedbir seferberliği

Toplantının kapsamı ve hedefleri:

Muğla'da yeni eğitim-öğretim yılının huzur ve güven ortamında geçmesi amacıyla düzenlenen Okul Güvenliği Koordinasyon Toplantısı, Valilik 75. Yıl Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıya Vali Dr. İdris Akbıyık başkanlık etti; Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve ilgili kamu kurumlarının temsilcileri hazır bulundu.

Toplantıda, kent genelindeki eğitim kurumlarında güvenlik, sağlık, denetim ve eğitim alanlarını kapsayan uygulama planları değerlendirildi. Vali Akbıyık, çocukların güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamlarda eğitim görmelerinin temel öncelik olduğunu vurgulayarak, bu hedef doğrultusunda Valilik koordinasyonunda güvenlik güçleri, eğitim camiası, veliler ve ilgili tüm kurumlarla iş birliği içinde hareket edileceğini belirtti. Muğla genelinde 1.214 okul ve kurumda eğitim gören 162.882 öğrenci için gerekli tedbirlerin alınacağı ifade edildi.

Okul çevresi, servis ve denetimler:

Toplantıda okul çevrelerinin güvenliğinin sağlanması ve korunması öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı. Okulların bütünleşik risk derecelendirmesi kapsamında oluşturulan güvenlik çemberleri ve bu çemberlerin sahada uygulanması ele alındı. Metruk yapılar ile umuma açık alanlara yönelik şahıs ve mekân denetimlerinin eğitim-öğretim dönemi boyunca sürdürüleceği bildirildi.

Öğrencilerin güvenli ulaşımı için servis araçlarının teknik ve trafik kontrollerinin düzenli şekilde devam edeceği, servis şoförlerine yönelik eğitim programlarının uygulanacağı belirtildi. Vali Akbıyık denetimler ve hizmetlerde sıfır tolerans anlayışının kararlılıkla uygulanacağını kaydetti.

Teknoloji, sağlık ve bağımlılıkla mücadele:

Okul güvenliğinde teknolojik altyapının kullanımı da toplantı gündeminde oldu. Muğla'daki okul binalarında aktif olarak kullanılan 13 bini aşkın güvenlik kamerası ve KGYS entegrasyonlarının etkin şekilde değerlendirilmesi ve izleme kapasitesinin güçlendirilmesi üzerinde duruldu. Bu sistemlerin koordineli çalışması ile olaylara hızlı müdahale imkânı artırılacak.

Öğrencilerin sağlığının korunmasına yönelik tedbirler kapsamında okul kantinleri ve yemekhanelerde hijyen denetimlerinin artırılması, okullarda ilk yardım eğitim programlarının uygulanması kararlaştırıldı. Ayrıca çocuklar ve gençler arasında bağımlılığın önlenmesine yönelik çalışmalara yeni dönemde de kesintisiz devam edileceği vurgulandı.

Toplantı sonuçları, sahada düzenli denetimler, teknolojinin etkin kullanımı, eğitim ve sağlık tedbirlerinin entegrasyonu ile hayata geçirilecek. Valilik koordinasyonunda yürütülecek bu çalışmaların, aileler, okul yönetimleri ve güvenlik birimlerinin ortak sorumluluğu olarak sürdürüleceği belirtildi.

MUĞLA’DA OKUL GÜVENLİĞİ İÇİN KAPSAMLI TEDBİRLER MASAYA YATIRILDI

MUĞLA’DA OKUL GÜVENLİĞİ İÇİN KAPSAMLI TEDBİRLER MASAYA YATIRILDI

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kocaeli turizmini dört mevsime taşımak için master plan hazırlığı
images

Söke altyapısı güçleniyor: ASKİ yatırımları ilçenin dört bir yanına yayılıyor
images

Adana canlı vakalı ilaçlı balon zirvesine ev sahipliği yapıyor
images

Cesur tasarruf mu yoksa risk mi: Fransız sürücüler depoya yemeklik yağ koyuyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yeni eğitim yılı öncesi okullarda yerinde inceleme

Davanın seyri değişti: Tuğba Yavaş dosyası ağır ceza mahkemesine gönderildi

Kırıkdağ mevkiinde tır bariyerlere çarptı, trafik kısa süreli aksadı

Kuşadası sokaklarına 41 milyonluk altyapı müdahalesi

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı