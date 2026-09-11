Cesur tasarruf mu yoksa risk mi: Fransız sürücüler depoya yemeklik yağ koyuyor

Artan fiyatlar alternatifleri gündeme getirdi:

Fransa’da akaryakıt fiyatlarının yükselmesi sürücüleri alışılmışın dışında çözümlere yönlendiriyor. Ülkede motorinin litre fiyatı 2.29 Euro, benzin ise 2.12 Euro seviyesine çıktı. Özellikle dizel araç sahipleri, pompa masraflarını kısmak için marketten alınan kolza yağı veya filtrelenmiş kızartma yağını depoya karıştırmayı tercih etmeye başladı.

Bu yöntem tamamen yaygın olmasa da fiyatların kalıcı şekilde yüksek seyretmesi, benzer uygulamaların daha fazla konuşulmasına yol açtı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı sürücülerin market ürünlerini araçlarına doldurduğu görülüyor.

Sürücülerin deneyimi ve iddiaları:

Lucas adlı bir sürücü, yaklaşık iki yıldır depoya kolza yağı ekleyerek kullandığını söylüyor. Lucas, kolza yağının litresini 1.45 Euro (yaklaşık 83 TL) civarında aldığını, depoyu tamamen yağla doldurmadığını ve üzerine 10 Euro'luk motorin koyduğunu ifade ediyor. Lucas, bu karışımla litre başına yaklaşık 0.70 Euro tasarruf ettiğini, aracında belirgin bir sorun yaşamadığını ve duman veya artan yakıt tüketimi görmediğini belirtiyor: "Bunun yasa dışı olduğunu biliyorum ama bana göre riskinden çok faydası var."

Kullanılmış yağ ve teknik riskler:

Marketten alınan ham yemeklik yağ veya restoranlardan toplanan kullanılmış kızartma yağları bazı eski tip dizel motorlarda yanabilir; ancak uzmanlar bu uygulamanın her araç için uygun olmadığını vurguluyor. Yeni nesil dizel araçlarda enjeksiyon sistemleri daha hassas olduğu için yemeklik yağın daha yoğun yapısı püskürtme, yanma ve filtreleme sistemlerinde sorunlara neden olabiliyor.

Uzmanlar, ham yağın enjektörlerde kirlenme, yakıt filtrelerinin daha çabuk tıkanması ve soğuk havalarda çalıştırma problemleri doğurabileceğini, uzun vadede ise yüksek tamir maliyetleriyle karşılaşılabileceğini söylüyor. Ayrıca marketten alınan kolza yağının, sanayi süreçlerinden geçirilerek motorinle uyumlu hale getirilen biyodizel ile aynı şey olmadığı da özellikle belirtiliyor.

Yasal ve sigorta boyutu:

Fransa’da karayolunda kullanılan yakıtlar teknik, çevresel ve vergisel kurallara tabi. Bu nedenle ham yemeklik yağını doğrudan yakıt olarak kullanmak serbest bir uygulama değil. Uygun olmayan yakıtla araç kullanmanın para cezası riski bulunuyor; bazı durumlarda bu cezanın 135 Euro seviyesine kadar çıkabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, ayrıca bu uygulamanın araç garantisi, sigorta kapsamı ve muayene süreçleri açısından da sorun yaratabileceğine dikkat çekiyor.

Ekonomik baskının çerçevesi:

Akaryakıt fiyatlarındaki artış Fransa’da artan hayat pahalılığının en görünür etkilerinden biri haline geldi. Ülkede büyüme tahminleri zayıflarken, enflasyon, kamu borcu ve bütçe üzerindeki baskılar eş zamanlı olarak yükseliyor. Hükümetin 2026 büyüme tahminini %0.7'den %0.5'e düşürmesi ve 2027 için yalnızca %1 civarında sınırlı toparlanma öngörmesi, ekonomik görünümün kırılgan olduğunu gösteriyor.

Toplumsal etkiler de belirgin: Fransa’nın kamu borcunun 2026’da 3.6 trilyon Euroyu aşarak milli gelirin yaklaşık %118.5