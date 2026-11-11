Kadın liderliği COP31'de iklim ekonomisini yeniden şekillendiriyor

She Leads masası COP31'de kadın liderliğini öne çıkardı

Antalya'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında Mavi Bölge'de düzenlenen "She Leads: Kadınlar İklim Ekonomisini Yeniden Şekillendiriyor" başlıklı üst düzey yuvarlak masa toplantısı, diplomasi, iş dünyası, finans, kamu yönetimi, akademi, spor ve sivil toplumdan liderleri bir araya getirdi. Toplantı Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir moderatörlüğünde, COP31 CEO'su Fatma Varank ile gerçekleştirildi.

karar alma mekanizmalarında görünürlük:

Toplantıda öne çıkan ana tema, kadınların iklim ekonomisinde yalnızca temsil edilmesinin yeterli olmadığı, karar verici pozisyonlara gelmeleri gerektiği oldu. Kosova Cumhuriyeti'nin altıncı Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu açılış konuşmasında şunları söyledi: "Kadınlar iklim ekonomisine katılmakla yetinmemeli, bu ekonomiyi şekillendirmeli ve kurallarını belirlemeli. İklim dönüşümü aynı zamanda fırsatların ve ekonomik gücün yeniden dağılımıyla ilgili bir adalet meselesidir. Kadınların yalnızca karar masalarında yer alması yeterli değil. Yatırım kararlarını şekillendirmeleri, finansmana erişmeleri ve geleceğin sektörlerinde liderlik üstlenmeleri gerekiyor. Dünün eşitsizliklerini yarının teknolojileriyle sürdürürsek buna gerçek bir dönüşüm diyemeyiz. COP zirvelerinde yıllardır çok sayıda taahhütte bulunduk, deklarasyonlar yayımladık. Artık bunları somut sonuçlara dönüştürmeliyiz. Başarımızı kabul ettiğimiz deklarasyonların sayısıyla değil, ortadan kaldırdığımız engellerin sayısıyla ölçebiliriz. Kadınlar geleceğin gerçekleşmesini bekleyenler değil, onu inşa eden, finanse eden ve kurallarını yeniden yazan liderler olmalı."

finansman ve uygulamaya geçiş:

COP31 CEO'su Fatma Varank programın Ebru Özdemir'le Gaziantep görüşmesinden doğduğunu belirtip, "Kadınların COP31'de daha güçlü temsil edilmesini amaçlayan bir program sırasında Ebru Hanım'la bu toplantıyı düzenlemeye karar verdik. Kendisi çok kısa bir süre içerisinde organizasyonu gerçekleştirdi. Bu değerli buluşma için kendisine teşekkür ediyorum." dedi. Varank, müzakerelerde görev yapan kadınların yeterince görünür olmadığını vurgulayarak, onların karar verici ve yönetici konumlara gelmesi için fırsat bulunduğunu söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise sahada somut uygulamalara odaklanılması gerektiğini belirtti: "COP zirvelerinde söylenmesi gereken pek çok şeyi söyledik. Artık bu sözlerin sahada karşılık bulmasını sağlamalıyız. Uluslararası finans kuruluşlarında önemli kaynaklar var ancak bu kaynaklara erişimde ciddi sorunlar yaşıyoruz. Özellikle kadınların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracak mekanizmalar geliştirmemiz gerekiyor." Şahin, çözümün beşeri sermayeye yatırım, kurumsal kapasite güçlendirme ve eşitliği esas alan yönetimden geçtiğini ifade etti.

sektörler arası iş birliği ve somut hedefler:

Moderasyonunu yapan Ebru Özdemir, iklim dönüşümü, ekonomik kalkınma ve toplumsal ilerlemenin kadınların katkısı olmadan ele alınamayacağını söyledi ve She Leads oturumunu farklı sektörlerden liderleri bir araya getirerek karar alma süreçlerindeki etkinliği artırmak üzere kurguladıklarını belirtti. Toplantıda üç ana bölüm ele alındı: kadın liderliğindeki iklim projelerine finansman, ulusal ve yerel politika uygulamaları ile iş dünyası-kültür-spor alanlarındaki toplumsal dönüşüm katkıları.

İlk bölümde, kadınların öncülük ettiği iklim girişimlerine finansmanın nasıl daha erişilebilir hale getirileceği, mevcut engellerin kaldırılması ve uluslararası finans kuruluşlarının rolü tartışıldı. İkinci bölümde, sürdürülebilir altyapı yatırımları, enerji dönüşümü ve dayanıklılığı artıran politikalar kapsamında kadınların üstlenebileceği sorumluluklar değerlendirildi. Üçüncü bölümde ise kadın liderlerin deneyim ve uzmanlıklarının iklim eylemini hızlandırmadaki rolü masaya yatırıldı.

Toplantının kapanışında, katılımcılar paylaşılan fikirlerin somut çıktılara dönüşmesi için fonlar, kurumsal mekanizmalar ve uluslararası ortaklıklar üzerinden önümüzdeki 12 ay içinde uygulanabilecek önerileri görüştü. She Leads'in hedefi, COP31'de başlayan ortak aklı sürdürülebilir iş birliklerine ve ölçülebilir sonuçlara dönüştürmek olarak öne çıktı.

LİMAK HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI EBRU ÖZDEMİR'İN (SAĞDA) MODERATÖRLÜĞÜNDE, COP31 CEO'SU FATMA VARANK'IN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN BULUŞMADA, KADINLARIN İKLİM EKONOMİSİNDEKİ ROLÜ VE KARAR ALMA SÜREÇLERİNDEKİ ETKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ ELE ALINDI.