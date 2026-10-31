Şükrü Saracoğlu'nda beklenmedik sonuç: Göztepe 2-1 kazandı

Fenerbahçe sahasında Göztepe'ye 1-2 yenildi

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. İlk yarıda Matteo Guendouzi'nin (dk. 45+1) golüyle öne geçen Fenerbahçe, ikinci yarıda Sinclair Armstrong (dk. 76) ve Andre Henrique (dk. 78) ile cevap veren Göztepe'ye karşı sahadan puansız ayrıldı.

maçın dönüm noktaları:

İkinci yarıda tempo yükseldi. 49. dakikada Ederson'un hatalı pasında sağ kanatta topla buluşan Arda'nın ceza sahasına gönderdiği ortada Juan'ın uygun pozisyondaki vuruşunu kaleci Ederson kurtardı. 71. dakikada Levent'in pasında Kerem'in Lukaku'ya aktarmak istediği top savunmaya çarparak tekrar önüne düştü; Kerem'in plase vuruşu sağ direğe çarparak dışarı çıktı ve gole izin vermedi.

76. dakikada Guendouzi'nin ters vuruşunda topa hareketlenen Sinclair Armstrong, Milan Skriniar'dan sıyrılarak ceza sahasına girip yaptığı vuruşla skoru eşitledi. Sadece iki dakika sonra (78') Faustino Anjorin'in sağ taraftan kullandığı kornerde ön direkte bulunan Andre Henrique'nin kafa vuruşu Göztepe'yi öne geçirdi ve maçın sonucunu belirledi.

kadrolar, hakemler ve disiplin:

Stat: Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mehmet Kısal, Kerem Ersoy

Fenerbahçe: Ederson; Nelson Semedo (Mert Müldür dk. 65), Milan Skriniar, Kojo Peprah Oppong (Yiğit Efe Demir dk. 84), Levent Mercan, Matteo Guendouzi, NGolo Kante, Oğuz Aydın (Dorgeles Nene dk. 84), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu (Vedat Muriqi dk. 83), Romelu Lukaku. Yedekler: Tarık Çetin, Mert Günok, Ognjen Mimovic, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Bartuğ Elmaz. Teknik sorumlu: Dirk Kuyt.

Göztepe: Arda Özçimen; Taha Altıkardeş, Noah Sonko Sundberg, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney (Efkan Bekiroğlu dk. 90+2), Novatus Miroshi (Allan dk. 90+2), Richard Akonnor, Alexis Antunes (Faustino Anjorin dk. 74), Juan (Sinclair Armstrong dk. 74), Janderson (Andre Henrique dk. 65). Yedekler: Mehmet Şamil Öztürk, Ege Yıldırım, Alex Matos, Bekir Böke, Gökdeniz Bayrakdar. Teknik direktör: Stanimir Stoilov.

Goller: Matteo Guendouzi (dk. 45+1) (Fenerbahçe); Sinclair Armstrong (dk. 76), Andre Henrique (dk. 78) (Göztepe).

Sarı kartlar: NGolo Kante, Nelson Semedo (Fenerbahçe); Alexis Antunes, Richard Akonnor, Taha Altıkardeş, Efkan Bekiroğlu (Göztepe).

Göztepe'nin hızlı reaksiyonları ve duran top organizasyonları, deplasmanda aldığı galibiyeti belirleyen ana etkenler oldu. Fenerbahçe ise rakibin baskısına karşı ikinci yarıda eşitliği sağlayamayıp sahadan puansız ayrıldı.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 10. HAFTASINDA FENERBAHÇE EVİNDE KARŞILAŞTIĞI GÖZTEPE'YE 2-1 MAĞLUP OLDU.