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Fenerbahçe Kadıköy'de bekleneni veremedi: Göztepe son bölümde güldü

Fenerbahçe, 10. haftada Kadıköy'de Göztepe'ye 2-1 yenildi; sarı-lacivertler üst üste ikinci mağlubiyetini yaşadı ve 16 puanda kaldı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 21:35

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Fenerbahçe Kadıköy'de bekleneni veremedi: Göztepe son bölümde güldü

maç özeti:

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Göztepe ile karşılaştı. İlk yarıda Matteo Guendouzi'nin 45+1. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçen sarı-lacivertler, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin ardından ligde üst üste ikinci yenilgisini aldı ve puanını 16'da tuttu; liderle arasındaki fark 9 puana çıktı.

maçın dönüm noktaları:

İlk golü atan Matteo Guendouzi, Romelu Lukaku'nun sırtı dönük pasını ceza yayı önünden bekletmeden vurarak ağları sarstı ve bu sezonki gol sayısını 2'ye yükseltti (ilk golünü Eyüpspor karşısında kaydetmişti). Ancak maçın ikinci yarısında Göztepe'nin geri dönüşü geldi ve konuk ekip son bölümde bulduğu golle üstünlüğü ele geçirdi.

oyuncu performansları ve kadro değişiklikleri:

Sarı-lacivertlerde Kerem Aktürkoğlu mücadeleye 11'de başladı; 56. dakikada kale önünden gelen kafa vuruşunun isabet etmemesi üzerine tribünlerden ıslıkla karşılandı. 71. dakikada şutu direkten dönen Kerem, bu pozisyonda alkış ve tezahüratlar aldı ancak 83. dakikada Vedat Muriqi ile yer değiştirdi ve kenara ıslıklar eşliğinde geldi. Defansta ise Mert Müldür, son olarak 14 Eylül'de forma giydikten sonra sakatlık nedeniyle uzak kaldığı dönemden sonra 65. dakikada oyuna girerek 6 maç sonra sahaya döndü.

sonuç ve tabloya etkisi:

Bu maçla birlikte Fenerbahçe, ligde geride kalan 10 haftada toplam 4 mağlubiyet aldı; sezon içinde sadece Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Galatasaray karşısında daha önce yenilmişti. Aldığı bu yenilgi, takımın şampiyonluk yarışındaki konumunu zayıflatırken taraftar tepkilerini de beraberinde getirdi.

taraftar tepkisi ve yönetim mesajları:

Karşılaşmanın son bölümünde tribünler, skorun 2-1'e gelmesinin ardından yönetimi hedef alan "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı. Ayrıca stadyumda Kadıköy'den Maltepe'ye taşınma gündemine yönelik tepki de öne çıktı; taraftarlar statın Kadıköy'de kalması yönünde tezahüratlarda bulundu.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 10. HAFTASINDA EVİNDE KARŞILAŞTIĞI GÖZTEPE&#039;YE 2-1 YENİLDİ VE...

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 10. HAFTASINDA EVİNDE KARŞILAŞTIĞI GÖZTEPE'YE 2-1 YENİLDİ VE GALATASARAY DERBİSİNİN ARDINDAN ÜST ÜSTE 2. KEZ MAĞLUP OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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