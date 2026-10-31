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Siverek-Hilvan kara yolunda şarampole yuvarlanan otomobilde 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek-Hilvan kara yolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı; kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 22:18

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Siverek-Hilvan kara yolunda şarampole yuvarlanan otomobilde 1 ölü, 2 yaralı

Kaza ayrıntıları:

Siverek-Hilvan kara yolunun 21’inci kilometresinde meydana gelen kazada, sürücü İbrahim Halil Demirbaş idaresindeki 41 AHR 588 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan ilk incelemede araçta birden fazla kişinin bulunduğu tespit edildi.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Kaza ihbarı üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü İbrahim Halil Demirbaş ile yolcu Yavuz Dağtekin hafif yaralanırken, araçta bulunan Halit Öz ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki müdahalelere rağmen Halit Öz kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yerel müdahale ve soruşturma:

Kaza sırasında bölgede bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, aracını durdurarak kazazedelerin yakınlarıyla ilgilendi ve yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Olayla ilgili jandarma ve trafik birimleri tarafından soruşturma başlatıldı; kaza nedeninin belirlenmesi için inceleme sürüyor.

KAZA YAPAN ARAÇ VE OLAY YERİ

KAZA YAPAN ARAÇ VE OLAY YERİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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