Adana merkezli Yıkamacılar çetesine eş zamanlı baskın: 102 gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun süreli teknik ve fiziki takip yapıldı. Takipler sonucunda örgütün liderinin Tolga Hoşgökdelen olduğu belirlendi.

operasyonun ayrıntıları:

Soruşturma kapsamında yürütülen yaklaşık 16 gün süren izlemelerin sonunda düğmeye basıldı. Adana merkezli operasyon, Mersin, Antalya, İstanbul, İzmir, Düzce, Balıkesir, Karabük, Bolu, Sakarya ve Afyonkarahisar olmak üzere toplam 11 ilde gerçekleştirildi.

Özel harekat timlerinin desteğiyle sabah erken saatlerde eş zamanlı olarak 106 adrese baskın yapıldı. Operasyon sırasında özel harekat polisleri kapıyı kırarak içeri girip şüphelileri etkisiz hale getirdi. Toplam 117 kişiye yönelik yapılan çalışmada 102 şüpheli gözaltına alındı.

soruşturmanın kapsamı ve şüphelilere yöneltilen suçlamalar:

Şüphelilerin ön incelemede; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "örgüte finansman sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti yapma", "silahlı tehdit", "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "mala zarar verme", "nitelikli yağma", "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "görevli memura direnme" gibi başlıklar dahil olmak üzere toplam 32 ayrı suçla bağlantılı olduğu tespit edildi.

İncelemeler sonucu örgütün hem şiddet eylemlerine karıştığı hem de faaliyetlerini uyuşturucu ticaretiyle finanse ettiği yönünde bulgular elde edildi.

ele geçirilenler ve el koyma talepleri:

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi. Kayıtlara geçen malzemeler arasında 14 ruhsatsız tabanca, 14 şarjör, 379 tabanca fişeği, 4 ruhsatsız tüfek, 23 kartuş, 390 kök kenevir bitkisi, 1.403 uyuşturucu hap, 479,67 gram esrar, 1,29 gram kokain, 347,3 gram sentetik kannabinoid, 3,2 gram A.M. maddesi, 234,5 gram aseton, 75 küçük kilitli poşet, 2 esrar öğütme aparatı, 2 hassas terazi, 3 çelik yelek ve 1 kasatura yer aldı.

Soruşturma kapsamında ayrıca suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına ilişkin tedbir talepleri de iletildi. Buna göre piyasa değeri yaklaşık 20 milyon 500 bin TL olan 2 gayrimenkul ile 7 milyon 275 bin TL değerinde 12 araca el konulması talep edildi.

Örgüt adına paylaşım yaptığı belirlenen 31 sosyal medya hesabına erişimin engellenmesi için de ilgili mercilere başvurular yapıldığı bildirildi.

Adana Emniyeti ve savcılık tarafından yürütülen soruşturma ve gözaltı işlemlerinin ardından ilgili kişiler hakkında adli süreç işlemleri devam ediyor.

Adana merkezli 11 ‘Yıkamacılar’ suç örgütüne operasyon: 102 gözaltı