Gaziantep sanayi odası 2026-2030 döneminde kurumlarla el sıkıştı

Gaziantep sanayi odası protokol ziyaretleri

Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 2026-2030 çalışma dönemi kapsamında kent protokolünü ziyaret etti.

Heyet, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya ve Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Uğurlu'yu makamlarında kabul etti.

yeni dönemin öncelikleri:

Ziyaretlerde, GSO'nun 2026-2030 döneminde hayata geçirmeyi hedeflediği çalışmalar, kentin sanayi ve ekonomik gelişimi ile kamu kurumları arasındaki iş birliğinin önemi gündeme geldi. Görüşmelerde altyapı, üretim kapasitesinin artırılması ve ihracatın desteklenmesi gibi konular değerlendirildi.

Adil Sani Konukoğlu değerlendirmesinde, 'Gaziantep, üretim kültürü, girişimcilik ruhu ve ortak hareket etme anlayışıyla öne çıkan bir şehir. Yeni çalışma dönemimizde de sanayimizin gelişimi, şehrimizin ekonomik ve sosyal kalkınması için tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

kurumlar arası diyalog ve teşekkür:

Adnan Ünverdi ise kurumlar arası iş birliğinin sürdürülebilir büyüme için belirleyici olduğunu vurgulayarak, 'Gaziantep Sanayi Odası olarak, 2026-2030 döneminde de sanayimizin rekabet gücünü artırmak, üretimi ve ihracatı geliştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu hedeflere ulaşmada kamu kurumlarımızla güçlü bir diyalog ve iş birliği içerisinde olmak büyük önem taşıyor' dedi.

GSO heyeti, ziyaretler sırasında ev sahipliği için Vali Kemal Çeber, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, Tuğgeneral Erdin Kaya ve Tuğgeneral Hakan Uğurlu'ya teşekkür etti.

GSO’DAN YENİ DÖNEM DOLAYISIYLA GAZİANTEP PROTOKOLÜNE ZİYARET