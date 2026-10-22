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edremit 2027 bütçesi 4 milyar 258 milyon lira olarak kabul edildi

Edremit Belediyesi 2027 bütçesini gelir-gider denkliğiyle 4 milyar 258 milyon 943 bin 423 lira olarak kabul etti; öncelik fen işleri ve temizlik.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 17:53

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EDİTÖR: Berk Doğan

edremit 2027 bütçesi 4 milyar 258 milyon lira olarak kabul edildi

Edremit Belediyesi 2027 bütçesi kabul edildi

Edremit Belediye Meclisi'nin Ekim ayı olağan toplantısının ikinci oturumunda görüşülen 2027 mali yılı bütçe tasarısı, gelir-gider denkliği esas alınarak kabul edildi. Toplantıyı yöneten Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, hazırlanan bütçenin kent için hayırlı olmasını diledi.

meclis oylaması ve tutarlar:

Bütçe tasarısı, 4 milyar 258 milyon 943 bin 423 lira olarak belirlendi ve oy çokluğuyla kabul edildi. Oylamada Yeni Parti Grubu ve CHP kabul oyu verirken, AK Parti ve MHP grupları ret oyu kullandı. Bütçe kapsamında giderler için 4 milyar 242 milyon 80 bin 735 lira ödenek ayrıldı; finansmanın ekonomik sınıflandırması kapsamında borç ödemeleri için ise 16 milyon 862 bin 688 lira öngörüldü. Gelir bütçesi de 4 milyar 258 milyon 943 bin 423 lira olarak kaydedildi.

öncelikler ve başkanın açıklaması:

Fonksiyonel sınıflandırmada bütçenin en yüksek payı Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ayrıldı. Ayrıca sosyal belediyecilik, altyapı, çevre, kültür ve turizm alanlarında da önemli yatırımlar planlandı. Başkan Ertaş, bütçeye ilişkin yaptığı değerlendirmede "Gelir-gider denkliği sağlanarak oluşturduğumuz 2027 yılı bütçemizi 4 milyar 258 milyon 943 bin 423 lira olarak belirledik. Kamu kaynaklarının adil, etkin ve verimli biçimde yine kamuya aktarılmasını esas alarak hazırladığımız bütçenin kentimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ertaş, bütçe çalışmalarına katkı sunanlara teşekkür ederek, "Başkan yardımcılarımıza, meclis üyelerimize, emek veren değerli müdürlerimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kaynaklarımızı en doğru şekilde kullanarak Edremit’imize daha fazla hizmet üretmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

EDREMİT BELEDİYESİ’NİN 2027 MALİ YILI BÜTÇESİ, 4 MİLYAR 258 MİLYON 943 BİN 423 LİRA OLARAK...

EDREMİT BELEDİYESİ’NİN 2027 MALİ YILI BÜTÇESİ, 4 MİLYAR 258 MİLYON 943 BİN 423 LİRA OLARAK BELİRLENDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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