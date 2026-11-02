Adana öğretmenevinden 5 bin 100 öğrenciye günlük üç çeşit ücretsiz öğün

Adana öğretmenevinde günlük sıcak yemek hazırlığı

Adana Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde yürütülen program kapsamında her sabah erken saatlerde hazırlanan sıcak yemekler, şehir merkezindeki dört ilçede bulunan 85 okula düzenli olarak dağıtılıyor. Gıda mühendislerinin gözetiminde hazırlanan menüler, öğrencilerin günlük kalori ihtiyaçları göz önünde bulundurularak planlanıyor ve ücretsiz olarak sunuluyor.

hazırlık ve dağıtım süreci:

Programda yemeklerin üretimi genelde 03.00’te başlıyor ve teslimat araçları sabah 08.00 civarında yola çıkıyor. Hazırlanan sıcak yemekler, 4 merkez ilçede, bunların arasında 8i özel eğitim okulu olmak üzere toplam 85 okula ulaştırılıyor. Bu çalışma sayesinde yaklaşık 5 bin 100 öğrencinin öğle yemeği ihtiyacı ücretsiz karşılanıyor.

Adana Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Güven Güvener, uygulamayı değerlendirirken şunları söyledi: "Adana’da 4 merkez ilçede öğrencilerimizin sıcak yemek ihtiyacını karşılıyoruz. 85 okulumuzda 5 bin 100 öğrencimize aynı anda 3 çeşit sıcak yemek sunuyoruz. Okullarımızdan 8 tanesi özel eğitim okulu. Bu kapsamda 50 kişiye istihdam sağlıyoruz. Bu personelden toplam 30 tanesi öğretmenevinde, geri kalanlar ise okullarda dağıtıcılık hizmeti veriyor. Okullarda bulunan personellerimiz her gün öğlen saatlerinde tek kullanımlık tabak, çatal ve kaşıkla öğrencilere servis ediyor."

gıda güvenliği ve personel eğitimi:

Gıda güvenliği uygulamaları programın merkezinde yer alıyor. Gıda Mühendisi Hatice Gürbüz, süreç hakkında şu bilgileri verdi: "Saat 03.00’da üretime başlıyoruz. 08.00’da yemek taşıyan araçlarımız buradan çıkmış oluyor. Gıda güvenliği için yemeklerimizin üretim formu var. Sıcaklık testi ve kızartma yağı ölçümleri yapıyoruz. Etin ve tavuğun sıcaklık takibini yapıyoruz. Bunların hepsi gıda güvenliği yönetim sistemleri kapsamındaki çalışmalarımıza dahil oluyor. Tüm hijyen kurallarına uyuyoruz. Çalışanlarımızın hepsinde tüm hijyen ve iş sağlığı eğitimleri bulunuyor. Maske ve eldiven kullanımına özellikle dikkat ediyoruz."

Dağıtım lojistiğinde 7 araç ve 12 şoför görev alırken, yemeklerin hazırlanması ve servisinde yaklaşık 50 kişi çalışıyor. Bu istihdamın 30 kişisi öğretmenevinde üretim ve hazırlıkta yer alıyor; kalan personel ise okullarda dağıtımı sağlıyor.

Baş aşçı Emine Engin, mutfaktaki ekibin sabahın ilk saatlerinde işe başladığını belirterek, "Çocuklarımıza sağlıklı ve hijyenik, besin değeri yüksek yemekler ulaştırmaya çalışıyoruz. Yemekhanede 8 tanesi stajyer olmak üzere 15 kişiyiz. Tas kebabı, tavuk sote, kuru fasulye, barbunya, taze fasulye, bezelye gibi yemekler çıkıyor. Tavuktan köfteye her yemek çıkıyor. Çocuklarımız için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Müdür Güvener ayrıca projenin sürekliliğine vurgu yaparak, "Bu hizmetimize 15 yıldır devam ediyoruz" ifadesini kullandı. Yetkililer, hijyen, kalori hesapları ve düzenli denetimlerle hizmet kalitesinin korunarak sürdürülmeye devam edeceğini belirtiyor.

ADANA ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SANAT OKULU’NDA GÜNLÜK HAZIRLANAN SICAK YEMEKLER, YAKLAŞIK 5 BİN 100 ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ ÖĞLE YEMEĞİ OLARAK ULAŞTIRILIYOR.