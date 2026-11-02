Niğde'nin sesi Pekin'de: üniversitenin Çin tanıtımı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen CEE Eğitim Fuarı'na katılarak üniversiteyi ve Niğde'yi ilk kez Çin'de temsil etti. Fuarda üniversitenin akademik altyapısı, eğitim imkanları ve uluslararası iş birliği imkânları tanıtıldı.

Fuarda sunulan olanaklar:

Üniversite standında akademik programlar, eğitim olanakları ve iş birliği modelleri ziyaretçilere aktarıldı. Standı gezenlere yönelik bilgilendirmelerde uluslararası ortaklıklar ve öğrenci-araştırmacı değişimleri gibi fırsatlar ön plana çıkarıldı. Ayrıca fuarda yapılan görüşmelerde farklı kurumlarla iş birliği imkanları değerlendirildi.

Standı ziyaret edenler arasında Ulusal Ajans Başkanı İlker Astarcı, Niğdeli olan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya ve Bor Şeker A.Ş. CEO'su Emir Haktan Dişli bulunuyordu; bu ziyaretler hem kurumlar arası iletişimi hem de şehir ile üniversite bağlarını güçlendirme amacını taşıdı.

Rektörün değerlendirmesi:

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, uluslararası eğitimi yalnızca öğrenci hareketliliğiyle sınırlı görmediklerini; akademik iş birlikleri, ortak eğitim programları, bilimsel araştırmalar ve uluslararası görünürlüğü kapsayan bütüncül bir anlayışla çalıştıklarını vurguladı. Uslu, fuarın önemine ilişkin olarak şunları söyledi: "Fuara yaptığımız katılımla yalnızca üniversitemizin değil, Niğde’mizin de uluslararası tanıtımına katkı sağlıyoruz. Şehrimizin akademik, kültürel ve sosyal potansiyelini uluslararası platformlara taşıyarak Niğde’mizin dünya ile kurduğu bağları güçlendirmeyi hedefliyoruz".

Uslu, üniversitenin uluslararası alandaki görünürlüğünü artırmak, yeni akademik ortaklıklar kurmak ve küresel yükseköğretim ağlarında daha etkin bir konuma ulaşmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. Fuara katılımın hem üniversite hem de şehir açısından stratejik bir tanıtım adımı olduğu değerlendirildi.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ’NDEN ÇİN’DE TANITIM ATAĞI