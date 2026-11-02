Çukurova'da akademi ile sektör köprüsünü güçlendirme görevi Prof. Dr. İsmail Hakkı Çağatay'a verildi

atama ve görev kapsamı:

Prof. Dr. İsmail Hakkı Çağatay, Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Ana Bilim Dalı Başkanı kimliğiyle DAİMFED bünyesinde Çukurova Üniversitesi Akademik Çalışma Komisyonu Başkanlığı görevine başladı. Atama, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş’in takdirleriyle gerçekleştirildi ve komisyonda akademi temsilini güçlendirmeyi amaçlıyor.

federasyonun önceliği: akademi ve sektör iş birliği:

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED), akademi ile sektör arasındaki bağları kuvvetlendirme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda yapılan atamanın, üniversite ile inşaat sektörü arasındaki iletişimi ve bilgi paylaşımını arttırma yönünde önemli bir adım olduğu vurgulanıyor.

DAİMFED Genel Merkez Binası’nda düzenlenen toplantıda Genel Başkan Mustafa Karslıoğlu, Prof. Dr. Çağatay’ın akademik birikimine ve bilimsel çalışmalarına dikkat çekti. Karslıoğlu, Çağatay’ın federasyon çatısı altında yer almasından duydukları memnuniyeti belirterek yeni görevinde başarı dileklerinde bulundu.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI ANA BİLİM DALI BAŞKANI PROF. DR. İSMAİL HAKKI ÇAĞATAY, DAİMFED ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÇALIŞMA KOMİSYON BAŞKANI OLDU.