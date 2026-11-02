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Okulda yangın tatbikatı: öğrenciler güvenli tahliye eğitimi aldı

Hantepe Eğitim Şehitleri İlkokulunda düzenlenen tatbikatla Kayapınar'daki öğrencilere yangın anında panik yapmadan güvenli tahliye öğretildi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 11:35

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Okulda yangın tatbikatı: öğrenciler güvenli tahliye eğitimi aldı

Diyarbakır'da ilkokul öğrencilerine uygulamalı yangın eğitimi verildi

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan Hantepe Eğitim Şehitleri İlkokulunda ilkokul öğrencilerine yönelik yangın eğitimi düzenlendi. Eğitim, çocuklarda yangın farkındalığı oluşturmak ve olası bir yangın durumunda doğru davranışları kazanmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Eğitimin kapsamı ve anlatılanlar:

Eğitim sırasında öğrencilere yangın anında nasıl hareket edilmesi gerektiği ayrıntılı olarak anlatıldı. Katılımcılara güvenli tahliye, kaçış yollarının kullanımı ve öğretmenlerin yönlendirmelerine uyma gibi temel kurallar uygulamalı örneklerle gösterildi. Ayrıca öğrencilerin bilgilendirilmesi sırasında panik riskini azaltacak davranış biçimleri vurgulandı.

Tatbikatın uygulanışı ve hedefleri:

Bilgilendirme oturumunun ardından okul içinde gerçekleştirilen yangın tatbikatında öğrenciler ve öğretmenler, muhtemel bir yangın durumunda ne yapacaklarını pratik olarak uyguladı. Tatbikatla amaçlanan, çocukların panik yapmadan hareket etmeleri ve okuldan güvenli şekilde tahliye edilebilmeleri konusunda bilinçlenmelerini sağlamaktı.

Uygulamalı eğitim ve tatbikat, okul yönetimi tarafından alınan önlemlerin bir parçası olarak değerlendirildi ve benzer etkinliklerin düzenli aralıklarla tekrarlanmasının önemine dikkat çekildi.

DİYARBAKIR’DA İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK YANGIN TATBİKATI DÜZENLENDİ.

DİYARBAKIR’DA İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK YANGIN TATBİKATI DÜZENLENDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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