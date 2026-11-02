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Kampüste mikroödemelere pratik çözüm arayışı uluslararası hibe getirdi

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencileri, dijital finans okuryazarlığını artırmayı hedefleyen projeleriyle Interledger Foundation'dan 4 bin dolar hibe aldı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 10:48

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Kampüste mikroödemelere pratik çözüm arayışı uluslararası hibe getirdi

gençlerden dijital finans eğitimi ve uygulama modeli:

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Küresel Liderler Öğrenci Kulübü üyeleri Ilgaz Yaman, İrem Güneş ve Ceylin Ada Uyar tarafından geliştirilen proje, gençlerin dijital finansal sistemler hakkında bilinçlenmesini ve yenilikçi çözümler üretmesini amaçlıyor. Öğrencilerin kampüs ortamında karşılaştıkları gerçek mali senaryolar üzerinden öğrenme imkânı sunan proje, uluslararası alanda değerlendirilerek destek aldı.

Proje, iki aşamalı bir simülasyon modeli olarak tasarlandı ve 'The Inclusion Lab' adıyla yürütülecek. Çalışma, özellikle mikro ödemeler ve farklı ödeme altyapıları arasındaki etkileşimlere odaklanıyor.

projenin finansmanı ve danışmanlığı:

İEÜ ekibi, ABD merkezli Interledger Foundation tarafından desteklenerek 4 bin dolar hibe aldı. Proje, Prof. Dr. Mehmet Gençer danışmanlığında hayata geçirilecek ve uygulamalar bu ay içinde başlamayı planlıyor.

iki aşamalı simülasyonun içeriği:

İlk aşamada katılımcılar, geleneksel bankacılık sistemlerinin yüksek komisyonlar, işlem gecikmeleri ve mikro ödemelerdeki kısıtlamalar gibi dezavantajlarını deneyimleyecek. Bu deneyimleme süreci, öğrencilerin mevcut sistemlerin hangi noktalarında aksaklık yaşandığını somut olarak görmesini sağlayacak.

İkinci aşamada ise Interledger Protokolü (ILP) altyapısı tanıtılarak paranın farklı ödeme sistemleri arasında küçük tutarlar halinde, hızlı ve düşük maliyetle nasıl transfer edilebileceği uygulamalı olarak gösterilecek. Atölye katılımcıları, bu altyapıyı kullanarak kampüs içi kantin ödemeleri ve ortak harcamalar gibi senaryolar üzerinde açık ödeme çözümleri ve prototipler geliştirecekler.

atölyeler ve beklenen çıktılar:

Proje kapsamında düzenlenecek atölyeler tüm öğrencilere açık olacak; farklı bölümlerden öğrencilerin bir araya gelmesi ve disiplinlerarası fikir alışverişi teşvik edilecek. Atölyeler sonucunda ortaya çıkan yenilikçi fikirler doğrultusunda eğitim materyalleri hazırlanacak ve kampüs içinde uygulanabilir prototipler test edilecek.

İEÜ Küresel Liderler Öğrenci Kulübü Başkanı Ilgaz Yaman, uluslararası bir vakıftan hibe almakla ilgili olarak, 'Kulübümüz çatısı altında hem kendimizi geliştirebileceğimiz hem de diğer öğrenci arkadaşlarımıza katkı sağlayabileceğimiz bir çalışma yapmak istedik. Projenin uluslararası alanda beğenilmesi ve desteklenmesi bize büyük bir motivasyon verdi' ifadelerini kullandı. Yaman, projenin henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve öğrenmeye devam ettiklerini vurguladı.

Projenin ilerleyen dönemlerinde geliştirilecek eğitim materyalleri ve prototiplerle, gençlerin dijital finans okuryazarlığının artması ve kampüs yaşamında pratik çözümler üretilmesi hedefleniyor.

SOL BAŞTAN...CEYLİN ADA UYAR, ILGAZ YAMAN VE İREM GÜNEŞ

SOL BAŞTAN...CEYLİN ADA UYAR, ILGAZ YAMAN VE İREM GÜNEŞ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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