salihli pazarlarında çıntar görücüye çıktı:

Manisa'nın Salihli ilçesinde sonbaharın sevilen lezzeti kırmızı mantar, diğer adıyla çıntar, tezgâhlardaki yerini aldı. Ormanlık alanlardan toplanan kanlıca mantarı, turuncu-kırmızı rengi ve kendine has aromasıyla tüketicilerin dikkatini çekiyor.

İlçede tezgâhlarda satışa sunulan mantarın kilosu 200 ila 250 TL arasında değişiyor ve özellikle mevsiminde sofralarda rağbet görüyor. Satıcılar, taze ürün arayanların ilgi gösterdiğini bildiriyor.

mevsimsel özellikleri ve toplanma alanları:

Halk arasında kanlıca mantarı olarak bilinen çıntar, Salihli ve çevre ilçelerdeki ormanlık alanlardan toplanarak pazarlara getiriliyor. Kesildiğinde veya kırıldığında turuncu renkte, süt benzeri bir sıvı salgılaması mantarın ayırt edici özelliği olarak öne çıkıyor.

tüketim uyarıları ve uzman görüşü:

Uzmanlar, doğadan toplanan mantarların yalnızca görünüşüne bakılarak tüketilmemesi gerektiğini vurguluyor. Zehirli türlerle karışma riski bulunduğu için mantarların uzmanlar tarafından kesin olarak teşhis edilmeden tüketilmemesi önem taşıyor ve tüketicilere dikkatli olmaları öneriliyor.

Salihli'de sezon boyunca çıntarın pazarlarda yer almasının, bölge mutfağında mevsimlik tatların korunmasına katkı sağladığı belirtiliyor. Alıcılar tazeliğe, rengine ve satıcıların güvenilirliğine dikkat ederek alışveriş yapıyor.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE SONBAHARIN SEVİLEN LEZZETİ KIRMIZI MANTAR(ÇINTAR), TEZGÂHLARDAKİ YERİNİ ALDI. ORMANLIK ALANLARDAN TOPLANAN KANLICA MANTARI, KİLOSU 200 İLA 250 TL ARASINDA DEĞİŞEN FİYATLARLA SATIŞA SUNULUYOR.