Migros ve Ticaret Bakanlığı'ndan kadın kooperatiflerine kapsamlı iş birliği

Migros, kadın kooperatiflerinin pazara erişimini güçlendirmek amacıyla Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ile beş yıl süreyle uygulanacak bir protokole imza attı. Şirket, kooperatiflere yönelik uzun soluklu çalışmalarından dolayı Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Kadın Emeğinin Güçlendirilmesi Kadın Kooperatifleri Fuarı"nda Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat tarafından plaketle ödüllendirildi. Ödülü Migros adına Özlem Tavaslıoğlu aldı.

Sözleşmenin kapsamı:

Protokolün temel hedefi, kadın kooperatiflerinin perakende ticaret ekosisteminde daha görünür ve sürdürülebilir bir şekilde yer almasını sağlamak. İş birliği kapsamında kooperatif ürünleri Migros mağazalarında oluşturulacak özel görünürlük alanlarında müşterilerle buluşturulacak. Ayrıca Migros, kooperatiflere ürün güvenliği ve kalite yönetimi, pazarlama ve markalaşma, ürünleri perakende kanallarına hazırlama ile ticari ve finansal okuryazarlık konularında eğitimler verecek ve mentörlük desteği sunacak.

Uygulama, hedefler ve mağaza yerleşimi:

Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur protokolle ilgili olarak, amaçlarının yalnızca ürünleri raflarda buluşturmak değil, üreticilerin değerinin sürdürülebilir ticari yapılara dönüşmesine katkı sağlamak olduğunu vurguladı. Baydur, protokolle birlikte yerel ürün satışı yapılan rafların yüzde 10'unda kadın kooperatifleri ürünlerine yer verileceğini bildirdi. Bu uygulamanın kooperatiflerin üretim gücünü ve pazardaki konumunu büyütmeyi, kadınların ekonomik katılımını ve yerel kalkınmayı desteklemeyi hedeflediği belirtildi.

İş birliği aynı zamanda kooperatiflerin kurumsal ve ticari yetkinliklerini mentörlükle güçlendirmeyi; ürünlerin perakende standartlarına uyumunu hızlandırmayı amaçlıyor. Migros, fiziksel mağazalarda sağlanacak görünürlüğün yanı sıra, kadın emeğiyle üretilen ürünleri Tazedirekt platformundaki özel alanlarda ve Macrocenter mağazalarındaki Dayanışma Köşeleri'nde de müşterilerle buluşturmaya devam edecek.

Protokol ve ödül, hem kamu-özel sektör iş birliği modelinin hem de perakende kanallarının kadın kooperatiflerinin ticari hayatta kalıcılığı ve büyümesine sağlayabileceği katkının somut bir örneğini oluşturuyor. Migros'un taahhütleriyle kooperatiflerin erişim, görünürlük ve kapasite geliştirme alanlarındaki adımlarının önümüzdeki beş yılda izlenmesi bekleniyor.

MİGROS GRUBU PAZARLAMA İCRA KURULU ÜYESİ EKMEL BAYDUR