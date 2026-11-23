Karabük'te 5 ay arayla ikinci heyelan

Karabük'ün 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi 40 No'lu Sokak'ta, son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından yamaçtan kopan toprak kütlesi istinat duvarını aşarak yola kadar indi.

heyelanın oluşumu ve etkileri:

Eğimli araziden aşağı sürüklenen toprak kütlesi istinat duvarını aşarak sokak seviyesine ulaştı. Olayın meydana geldiği alanın dolgu toprak yapısına sahip olması ve yağışların yoğunluğu nedeniyle bölgedeki zemin hareketliliğinin devam ettiği gözlendi. Olay, dronla görüntülendi.

yetkililerin müdahalesi:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler alanda inceleme yaptı ve yola güvenlik şeridi çekildi. Aynı noktada 3 Haziran 2026 tarihinde de toprak kayması meydana gelmiş, bu son gelişmeyle bölgede yaklaşık 5 ay içinde ikinci heyelan kaydedilmiş oldu.

Karabük'te 5 ay arayla aynı noktada ikinci heyelan