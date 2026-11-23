anma programı:

1997 yılında Tunceli'de terör örgütüyle girilen çatışmada şehit olan Piyade Komando Er Hüseyin Özdemir, şehadetinin 29. yıl dönümünde memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde yapılan törenle anıldı. Şehit ailesi tarafından Gümüş Kafeterya'da düzenlenen mevlit ve hayır yemeğine çok sayıda kişi katıldı.

katılanlar ve protokol:

Programa Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız, Manisa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ali Rıza Gümüş, Salihli İlçe Emniyet Müdürü Bircan Baycan, Salihli İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Semih Bostancı, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Salihli Temsilcisi İbrahim Yeşil, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

dualar ve hatıra:

Programda şehit Hüseyin Özdemir için dualar edildi ve katılımcılar, 29 yıl önce vatan uğruna şehit düşen Özdemir'i rahmet, minnet ve saygıyla andı. Şehit ailesinin düzenlediği mevlit ve hayır yemeğinde birlik ve beraberlik mesajları verildi, Özdemir'in hatırası bir kez daha yaşatıldı.

TUNCELİ’DE 1997 YILINDA TERÖR ÖRGÜTÜYLE GİRİLEN ÇATIŞMADA ŞEHİT DÜŞEN SALİHLİLİ PİYADE KOMANDO ER HÜSEYİN ÖZDEMİR, ŞEHADETİNİN 29. YIL DÖNÜMÜNDE MEMLEKETİ MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE DÜZENLENEN MEVLİT VE HAYIR YEMEĞİYLE ANILDI.