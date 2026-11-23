Nasuhi Can Özaydın özel eğitimde müzikle fark yaratıyor

38 yaşındaki müzik öğretmeni Nasuhi Can Özaydın, doğuştan gelen serebral palsiye rağmen mesleğini tutkuyla sürdürüyor. 10'uncu yılını doldurduğu öğretmenlik görevini, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlendirmesiyle Zafer Özel Eğitim Meslek Okulu'nda yürütüyor. Öğrencileriyle müzik aracılığıyla bir araya gelmeyi esas alan Özaydın, hem mesleki deneyimini hem de kişisel yeteneklerini özel eğitimde uyguluyor.

mutlak kulak yeteneği ve çalışma biçimi:

Özaydın, sahip olduğu mutlak (absolut) kulak sayesinde çevresindeki sesleri doğrudan müzik notalarına dönüştürebiliyor. Kendisi, "Doğada bulunan kuş sesleri, böcek sesleri ya da canlı ve cansız varlıkların seslerini notaya çevirebilme özelliğim var. Bunu yaklaşık 34 yıllık müzik hayatımda kullanmaktayım" sözleriyle yeteneğini aktarıyor. Bu özellik, sınıf içi çalışmalarda doğadan alınan motiflerin, ritimlerin ve melodik öğelerin öğrencilerle somutlaştırılmasında etkin bir araç sağlıyor.

Öğretmenlik yaklaşımını "yaparak ve yaşayarak öğrenme" ilkesi üzerine kuran Özaydın, özel gereksinimli öğrencilerle iletişim kurarken ses ve ritim kullanımlarını pedagojik unsurlarla harmanlıyor. Okul içindeki uygulamalarında doğadan derlenen küçük motifleri, enstrümantasyon ve vokal alıştırmalarına dönüştürerek öğrencilerin katılımını artırıyor.

öğrenciler ve aile desteği:

Özaydın, kurum içindeki çalışma ortamının ve yöneticilerin desteğinin önemine vurgu yapıyor; okul müdürü Mustafa Yiğit'in desteğini özellikle belirtiyor. "Doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanlarla birlikte olmam hem engelimi büyük ölçüde minimize etti hem de olumlu yönden katkı sağladı" şeklindeki ifadesi, eğitim ortamının kapsayıcılığının kişisel başarı üzerindeki etkisini ortaya koyuyor.

Aile desteği de başarı hikâyesinin ayrılmaz bir parçası. Annesi Nilüfer Özaydın, oğlunun hem yurt içinde hem de yurt dışında katıldığı uluslararası festivallerde Türkiye'yi temsil ettiğini vurgulayarak, "Onunla çok büyük gurur duyuyorum. Türk bayrağını yurt dışında dalgalandırdı" diyor. Bu söylem, hem öğretmenin bireysel azmini hem de çevresinden aldığı desteğin rolünü gösteriyor.

Özetle, Nasuhi Can Özaydın'ın çalışmaları, hem sahip olduğu nadir müzikal yeteneklerin özel eğitimle buluşmasının örneğini sunuyor hem de engelli bireylerin mesleki ve toplumsal alandaki katkılarını görünür kılıyor. Öğrencilerinin ilerlemesini ve eğitim sürecindeki katılımlarını en iyi şekilde desteklemeye devam ediyor.

SAMSUN'DA DOĞUŞTAN SEREBRAL PALSİ HASTASI OLAN 38 YAŞINDAKİ MÜZİK ÖĞRETMENİ NASUHİ CAN ÖZAYDIN, BEDENSEL ENGELİNE RAĞMEN MESLEĞİNİ SEVEREK SÜRDÜRÜYOR. YAKLAŞIK 34 YILLIK MÜZİK TECRÜBESİNE SAHİP OLAN VE MUTLAK (ABSOLUT) KULAK YETENEĞİ BULUNAN ÖZAYDIN, KUŞ VE BÖCEK SESLERİ BAŞTA OLMAK ÜZERE DOĞADAKİ SESLERİ NOTAYA DÖNÜŞTÜREBİLİYOR. ÖZEL ÖĞRENCİLERİN BULUNDUĞU OKULDA ÖĞRETMENLİK YAPAN ÖZAYDIN, MÜZİK ARACILIĞIYLA ÖZEL ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNE KATKI SAĞLIYOR.