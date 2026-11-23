Gaziantep'te doğal gazın ulaşmadığı mahallelerde soba tercihleri arttı

Gaziantep'te hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte soba satışlarında hareketlilik başladı. Kent merkezinde doğal gaz kullanımının yaygınlaşmasıyla satışların önceki yıllara göre azaldığını belirten esnaf, talebin özellikle doğal gazın ulaşmadığı kırsal mahalleler, köyler ve bağ evlerinden geldiğini söyledi.

Satışta değişen eğilimler:

35 yıldır soba sektöründe çalışan Bülent Kavas, doğal gazın yaygınlaşmasının satışları azalttığını ancak talebin tamamen ortadan kalkmadığını vurguladı. Kavas, Yavuzeli, Oğuzeli ve çevre köylerden yoğun sipariş aldıklarını belirterek, ikinci el sobaların bin ile 2 bin TL arasında, yeni sobaların ise modeline ve özelliklerine göre 4 bin TL ile 15-20 bin TL arasında değiştiğini söyledi.

Temizlik ve güvenlik uyarısı:

Bülent Kavas soba ve baca bakımının önemine dikkat çekti: "Sobanın temizlenme zamanı kullanılan yakıta göre değişiyor. Zaten soba temizlenmesi gerektiğini belli eder. Çekiş düşer, duman bırakmaya başlar. Böyle durumlarda mutlaka temizlenmesi gerekiyor. Sık sık kontrol edilmeli. Zehirlenme olaylarının önüne geçmek için soba ve bacaların kontrolü ihmal edilmemeli."

Alışverişe çıkan tüketiciler de kullanımda dikkatli olunması gerektiğini söylüyor. Evinde kömürlü soba kullanan Ahmet Hamed, yeni soba almak için fiyat araştırması yaptığını belirterek, "Akşamları sobanın hava almasına dikkat ediyoruz. Geç saatlere kadar yanmasını tercih etmiyoruz, erken kapatmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

GAZİANTEP'TE HAVALARIN SOĞUMASIYLA SOBA SATIŞLARINDA ARTIŞ BAŞLADI.