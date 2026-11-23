Konut talebi güçleniyor, beklentiler ölçülüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Kasım 2026 Hanehalkı Beklenti Anketi, gayrimenkule yönelik yatırım tercihlerinde belirgin bir artış olduğunu ortaya koydu. Ankete göre ev, dükkân ve arsa gibi gayrimenkulleri yatırım aracı olarak tercih edenlerin oranı ekimden kasıma %35,6'dan %36,5'e yükseldi. Buna karşılık altına yönelim %43,3'ten %41,8'e geriledi; iki araç arasındaki fark bir ayda 2,4 puan daraldı.

Anket verileri ve piyasa göstergeleri:

TCMB anketi aynı zamanda hanehalklarının önümüzdeki 12 aya ilişkin konut fiyatı artış beklentilerinin yılbaşından bu yana azalmakta olduğunu gösteriyor. Ocak 2026'da %39,2 olan 12 aylık konut fiyat artış beklentisi kasımda %30,1'e geriledi (ekimde %30,36). Buna karşın katılımcıların %61,4