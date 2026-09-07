adana ve kayseri'de ormana sıçrayan yangınlara havadan ve karadan müdahale

OGM'den müdahale açıklaması

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Adana'nın Karaisalı ve Feke ilçeleri ile Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sınırları dışındaki alanlarda başlayıp ormana sıçrayan yangınlara müdahale edildiğini bildirdi. Kurumun paylaşımında, çalışmaların hem havadan hem de karadan sürdüğü belirtildi.

Müdahale ekipleri ve araçlar:

OGM açıklamasına göre yangın söndürme çalışmalarında 2 uçak, 8 helikopter, 45 arazöz ve 263 personel görevlendirildi. Ekipler, alevlerin ormanlık alanlara yayılmasını engellemek için koordineli bir şekilde çalışıyor.

Vatandaşlara uyarı ve önlemler:

Kurumsal paylaşımda, yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınılması istendi; özellikle açık alanlarda ateş yakılmaması yönünde uyarı yapıldı. OGM, vatandaşların bildirim ve ihbarlarıyla yangınlara erken müdahalenin önemine vurgu yaptı.

Yetkililer, mevcut koşullara bağlı olarak yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini ve gerektiğinde ilave kaynakların sevk edileceğini kaydetti.

OGM: "Adana ve Kayseri'deki orman dışı alanlarda başlayarak ormana sıçrayan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediyoruz"