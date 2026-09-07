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Tarsus'ta yıllarca atıl kalan kadastro yolu yeniden hayat buldu

Tarsus'ta Merkez Kulak ile Eski Kulak arasındaki yaklaşık 40 yıllık kadastro yolu, 5 bin 700 metrelik sathi kaplama çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 16:56

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EDİTÖR: Aslı Han

Tarsus'ta yıllarca atıl kalan kadastro yolu yeniden hayat buldu

Yeniden açılan güzergahın önemi

Tarsus ilçesinde, Kulak Mahallesi sınırları içinde yer alan ve yaklaşık 40 yıldır kullanılmayan resmi kadastro yolu, belediye ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma kazandırıldı. Merkez Kulak ile Eski Kulak arasındaki güzergâhın tekrar hizmete girmesiyle mahalle içi bağlantılar güçlendi ve ulaşımda yaşanan aksamalar azaltıldı.

Çalışmanın teknik ayrıntıları:

Yol üzerinde gerçekleştirilen düzenleme kapsamında, toplam 5 bin 700 metrelik bölüm sathi kaplama ile kaplandı. Yapılan müdahale, hem araç hem de yaya trafiği için yüzey konforunu artırmayı ve güvenliği sağlamayı hedefliyor. Uzun süre kullanılmayan kadastro yolunun onarılıp modern standartlara uygun hâle getirilmesi, bölge sakinlerinin günlük ulaşımını kolaylaştırdı.

Belediyenin yerel hizmet yaklaşımı:

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, kırsal mahallelerdeki ihtiyaçların yerinde tespit edilmesinin önemine vurgu yaparak, "Mahalle muhtarlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Onların aktardığı her talebi, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeterek değerlendiriyoruz. Nerede bir eksik varsa, nerede çözülmesi gereken bir ihtiyaç varsa orada olmak için çalışıyoruz. Kulak Mahallemizde de uzun yıllardır kullanılmayan bu yolun yeniden hizmete açılması, hemşehrilerimizin ulaşımını kolaylaştıracak önemli bir çalışma oldu. Tarsus’un her mahallesine eşit ve nitelikli hizmet ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Yerel yönetimin kadastro yolunu hizmete yeniden kazandırması, mahalle sakinlerinin iki bölge arasındaki erişimini daha güvenli ve konforlu hale getirirken, benzer ihtiyaçların tespiti ve çözümünde muhtarlarla sürdürülen iş birliğinin önemini bir kez daha gösterdi.

MERSİN’İN TARSUS İLÇESİNDE YAKLAŞIK 40 YILDIR KULLANILMAYAN MERKEZ KULAK İLE ESKİ KULAK ARASINDAKİ...

MERSİN’İN TARSUS İLÇESİNDE YAKLAŞIK 40 YILDIR KULLANILMAYAN MERKEZ KULAK İLE ESKİ KULAK ARASINDAKİ KADASTRO YOLU YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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