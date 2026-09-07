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Poyraz yüzünden Tekirdağ açıklarında gemi kuyruğu oluştu

Marmara'daki poyraz Tekirdağ'da deniz ulaşımını aksattı; 6 şilep ve 2 tanker demirledi, balıkçılar denize açılamadı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 16:29

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 16:33

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EDİTÖR: Aslı Han

Poyraz yüzünden Tekirdağ açıklarında gemi kuyruğu oluştu

Poyraz yüzünden Tekirdağ açıklarında gemi kuyruğu oluştu

Marmara Denizi'ni etkisi altına alan poyraz, Tekirdağ açıklarında deniz ulaşımını durma noktasına getirdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda gemi beklemek zorunda kaldı ve sahil güvenlik ile liman işletmeleri koordineli önlem aldı.

Demirlemeler ve rüzgarın hızı:

Rüzgarın hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşırken, buna bağlı olumsuz deniz şartları nedeniyle 6 şilep ve 2 tanker Tekirdağ açıklarında demirledi. Gemilerin liman manevraları ve güvenli bekleyişleri için kıyı otoriteleri süreç boyunca takip yapıyor.

Balıkçılar ve günlük yaşam üzerindeki etkiler:

Kuvvetli poyraz kentteki balıkçıları da doğrudan etkiledi; deniz şartlarının elverişsiz olması nedeniyle teknelerle denize açılamayan balıkçılar av çıkışlarını erteledi. Kıyıda bekleyen tekneler ve liman personeli, havanın iyileşmesini bekliyor.

Hava tahminlerine göre poyrazın etkisini 9 Eylül Çarşamba gününe kadar sürdürmesi bekleniyor; bu süre zarfında deniz ulaşımında aksaklıkların devam etmesi olası görülüyor.

MARMARA DENİZİ’NDE ETKİLİ OLAN POYRAZ, TEKİRDAĞ’DA DENİZ ULAŞIMINI OLUMSUZ ETKİLERKEN, ÇOK SAYIDA...

MARMARA DENİZİ’NDE ETKİLİ OLAN POYRAZ, TEKİRDAĞ’DA DENİZ ULAŞIMINI OLUMSUZ ETKİLERKEN, ÇOK SAYIDA GEMİ TEKİRDAĞ AÇIKLARINDA BEKLEMEK ZORUNDA KALDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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