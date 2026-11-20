Olayın başlangıcı:

Olay, 28 Temmuz günü Adana'da başladı. Telefonla arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıtarak, mağdur Fattum El M.'ye cep telefonundan bir kimlik fotoğrafı gönderdi. Şüpheli, kimlik bilgilerinin kendisine ait olduğunu ancak fotoğraftaki kişinin kendisi olmadığını öne sürüp, bu kimlikle hatların çıkarıldığını ve dolandırıcılık olaylarına karışıldığını iddia etti.

İkna edilen mağdure, şüphelinin talebi üzerine evdeki altınların ve diğer değerli eşyaların fotoğraflarını yanı sıra su faturasının fotoğrafını da gönderdi. Gönderilen su faturası üzerinden adres tespit edildi ve sahte polis, operasyon kapsamında altınlara el konulacağını söyleyerek altınların teslim edilmesi gerektiğini bildirdi.

Kılık değiştirip altınları alan şüpheli:

Bildirilen adrese gelen kişilerden Tuğba G. (32), kılık değiştirerek mağdurenin evine girip teslim aldığı altınları alarak olay yerinden uzaklaştı. Mağdurun verdiği bilgilere göre şüpheli, 6 bilezik, 2 yüzük, küpe ve 1.800 doları teslim aldı. Dolandırıldığını anlayan Fattum El M., polise başvurarak şikayette bulundu.

Şüphelilerin aldığı değerli eşyaların toplam değerinin yaklaşık 2 milyon TL olduğu bildirildi.

Soruşturma ve yakalama çalışmaları:

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takip başlattı. Bu süreçte binlerce saatlik KGYS ve güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi.

Yapılan araştırma ve incelemeler sonucu olaya karıştığı tespit edilen şüpheliler arasında Tuğba G. (32), İsmail B. (3), Ali Ş. (29) ile dolandırıcılıkta kullanılan hattın sahibi E.C. (32) yer aldı. Ekipler, olay günü Tuğba G.'nin yakalanmamak için birkaç kez kıyafet değiştirdiğini ve farklı kılıklara girdiğini belirledi.

Tespitlerin ardından Adana merkezli Gaziantep ve Kilis illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Tuğba G. Kilis'te, diğer şüpheliler ise Gaziantep'te yakalandı ve Adana'ya getirilerek emniyette sorgulandılar.

Adliyeye sevk ve tutuklamalar:

Sorgulamalar sırasında şüpheliler, olayın azmettiricileri olarak Mustafa T. (36) ve İbrahim G. (28)'nin isimlerini verdiğini, aldıkları altınları bu kişilere teslim ettiklerini itiraf ettiler. Yapılan araştırmada Mustafa T.'nin başka bir suçtan cezaevinde olduğu, İbrahim G.'nin ise arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüphelilerden Tuğba G., İsmail B. ve Ali Ş. adliyeye sevk edilerek tutuklanırken, olayda kullanılan hattın sahibi E.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUĞBA G. OLAYDAN SAATLER ÖNCE BİR MARKETTE ALIŞVERİŞ YAPARKEN GÖRÜNTÜLEDİ.