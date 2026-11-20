Mopediyle takip sonucu yakalandı: Yüreğir'de 5 bin 501 hap ele geçirildi

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir ilçesinde moped ile uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir kişiyi takibe aldı. Şüpheli seyir halindeyken önü kesilerek durduruldu.

Operasyonun ayrıntıları:

Şüphelinin bulunduğu araçta yapılan aramada 5 bin 501 sentetik ecza hap ele geçirildi. Arama ve durdurma işlemi, ekiplerin takip sonrası yaptığı müdahaleyle gerçekleştirildi.

Gözaltı ve işlem:

Olayda yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

ADANA’DA JANDARMA EKİPLERİ, MOPED İLE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPTIĞI BELİRLENEN ŞÜPHELİYİ KISKIVRAK YAKALADI.