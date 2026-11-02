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Adana'da 300 taksici korsan taşımacılığa karşı uzun konvoyla ses verdi

Çukurova'da toplanan yaklaşık 300 taksici, araç konvoyu ve sloganlarla korsan taksiciliğe tepkisini gösterip iş bırakma eylemi yaptı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 23:26

GÜNCELLEME: 02 Kasım 2026 - 23:36

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Adana'da 300 taksici korsan taşımacılığa karşı uzun konvoyla ses verdi

Eylem ve başlangıç:

Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda bir araya gelen yaklaşık 300 taksici, korsan taksiciliğe tepki göstermek amacıyla iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Konvoy ve tepkiler:

Araçlarını bulvarda park ederek toplanan taksiciler, "Korsana hayır" sloganları attı. Protestoların ardından taksiciler araçlarına binerek konvoy oluşturdu ve kent sokaklarında korna çalarak tepki gösterdi; konvoy şehirde dikkat çekti.

Eylemin mesajı ve etkisi:

Taksiciler, korsan taşımacılığın mesleklerini olumsuz etkilediğine dikkat çekti ve eyleminin amaçlarından birinin bu soruna farkındalık kazandırmak olduğunu vurguladı. Protesto, kent merkezinde yoğun ilgi gördü.

ADANA’DA KORSAN TAKSİCİLİĞE TEPKİ GÖSTEREN YAKLAŞIK 300 TAKSİCİ, İŞ BIRAKMA EYLEMİ YAPARAK...

ADANA’DA KORSAN TAKSİCİLİĞE TEPKİ GÖSTEREN YAKLAŞIK 300 TAKSİCİ, İŞ BIRAKMA EYLEMİ YAPARAK "KORSANA HAYIR" SLOGANIYLA PROTESTO DÜZENLEDİ. TAKSİCİLER, ARAÇLARIYLA KENT GENELİNDE KONVOY OLUŞTURARAK KORSAN TAKSİCİLİĞE TEPKİ GÖSTERDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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