Adana'da 300 taksici korsan taşımacılığa karşı uzun konvoyla ses verdi

Eylem ve başlangıç:

Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda bir araya gelen yaklaşık 300 taksici, korsan taksiciliğe tepki göstermek amacıyla iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Konvoy ve tepkiler:

Araçlarını bulvarda park ederek toplanan taksiciler, "Korsana hayır" sloganları attı. Protestoların ardından taksiciler araçlarına binerek konvoy oluşturdu ve kent sokaklarında korna çalarak tepki gösterdi; konvoy şehirde dikkat çekti.

Eylemin mesajı ve etkisi:

Taksiciler, korsan taşımacılığın mesleklerini olumsuz etkilediğine dikkat çekti ve eyleminin amaçlarından birinin bu soruna farkındalık kazandırmak olduğunu vurguladı. Protesto, kent merkezinde yoğun ilgi gördü.

ADANA’DA KORSAN TAKSİCİLİĞE TEPKİ GÖSTEREN YAKLAŞIK 300 TAKSİCİ, İŞ BIRAKMA EYLEMİ YAPARAK "KORSANA HAYIR" SLOGANIYLA PROTESTO DÜZENLEDİ. TAKSİCİLER, ARAÇLARIYLA KENT GENELİNDE KONVOY OLUŞTURARAK KORSAN TAKSİCİLİĞE TEPKİ GÖSTERDİ.