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İstanbul’da akşam sağanağı: Ataşehir ve Maltepe caddeleri sular altında

Meteoroloji uyarısının ardından akşam saatlerinde bastıran sağanak, Anadolu Yakası'nda caddeleri suyla doldurdu; Ataşehir ve Maltepe'de trafik aksadı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 23:19

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

İstanbul’da akşam sağanağı: Ataşehir ve Maltepe caddeleri sular altında

Yağışın etkisi ve uyarılar:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da akşam saatlerinde bastıran sağanak, özellikle Anadolu Yakası'nı etkisi altına aldı. Pek çok ilçede yollar suyla dolarken, bazı caddeler adeta göle dönüştü.

Trafik ve günlük yaşamda yaşanan zorluklar:

Özellikle Ataşehir ve Maltepe ilçelerinde trafikte seyir halindeki araçların ilerlemekte güçlük çektiği, vatandaşların ise yağmura hazırlıksız yakalandığı anlar cep telefonlarıyla kaydedildi. Biriken sular araç geçişlerini zorlaştırdı ve yaya trafiği etkilendi.

Akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini gösteren sağanak, cadde ve sokaklarda birikintilere yol açtı. Sürücüler ve vatandaşlar, yoğun yağış nedeniyle zaman zaman yavaşlamak veya beklemek zorunda kaldı.

Gözlemler ve kaydedilen görüntüler:

Görüntülerde, sokaklardaki birikintilerle mücadele eden araçlar ve yürümekte güçlük çeken vatandaşlar görülüyor. Haberde, yetkililerden yapılan ek bir açıklama yer almıyor.

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İstanbul'da sağanak yağış: Ataşehir ve Maltepe'de yollar göle döndü

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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