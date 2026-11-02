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Bahçeli ailesi Serpil Bahçeli'yi son yolculuğuna uğurladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli, Osmaniye'de ikindi namazı sonrası aile kabristanında toprağa verildi; taziye çadırı kuruldu.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 21:24

GÜNCELLEME: 02 Kasım 2026 - 21:28

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Bahçeli ailesi Serpil Bahçeli'yi son yolculuğuna uğurladı

serpil bahçeli için düzenlenen cenaze töreni

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli hayatını kaybetti. Bankacılık sektöründen emekli olan Bahçeli, bir dönem ağabeyiyle Ankara'da aynı evde yaşadığı bilgisiyle tanınıyordu ve vefatı ailesi ile yakınlarını derin üzüntüye boğdu.

törenin yapıldığı yer ve saat:

Vefatın ardından cenaze, ikindi namazının ardından Osmaniye Asri Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanında toprağa verildi. Törene katılan aile üyeleri ve yakın çevre, tören boyunca başsağlığı dileklerini iletti.

taziye çadırı ve başsağlığı kabulü:

Osmaniye'de bulunan Dr. Devlet Bahçeli Konağı'nda taziye çadırı kuruldu ve gelenler aileye taziyelerini sundu. Kurulan çadırda taziyelerin kabul edilmeye devam ettiği öğrenildi; aile yakınları ile vatandaşlar taziye için konağa gelmeye devam ediyor.

MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ’NİN KIZ KARDEŞİ SERPİL BAHÇELİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ’NİN KIZ KARDEŞİ SERPİL BAHÇELİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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