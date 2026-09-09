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Adana'da aranan dört hükümlü operasyonla yakalandı

Adana İl Jandarma Komutanlığı, Çukurova ve Kozan'da düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan 11 ay ile 10 yıl hapis cezası olan dört firariyi yakaladı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 11:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Adana'da aranan dört hükümlü operasyonla yakalandı

Adana'da aranan dört hükümlü operasyonla yakalandı

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan hüküm giymiş ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanması için yürüttüğü çalışmada dört firariyi ele geçirdi. Aranan hükümlülerin cezaları 11 ay ile 10 yıl arasında değişiyor.

operasyonun yürütülmesi:

Çalışma kapsamında hedeflenen adreslere yönelik operasyonlar Çukurova ve Kozan ilçelerinde gerçekleştirildi. Yapılan baskınlarda aranan hükümlüler U.K., T.B., E.A. ve F.A. isimli şahıslar olarak tespit edilip yakalandı.

işlemler ve cezaevi nakli:

Yakalanan hükümlüler, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerekli adli ve idari işlemlere tabi tutulduktan sonra teslim işlemleri tamamlanarak cezaevine gönderildi. Operasyon, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik planlı çalışmaların bir parçası olarak kayda geçti.

Aranan 4 firari hükümlü operasyonla yakalandı

Aranan 4 firari hükümlü operasyonla yakalandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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