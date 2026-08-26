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Adana'da çarpıp kaçılan kaza: 59 yaşındaki bisikletli ağır yaralandı

Adana'da plakasız motosikletin çarpıp kaçtığı 59 yaşındaki Ghassan Khaır Varrak ağır yaralandı; oğlu, çarpıp kaçanların yakalanmasını talep ediyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 09:31

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Adana'da çarpıp kaçılan kaza: 59 yaşındaki bisikletli ağır yaralandı

olayın gelişimi:

Geçtiğimiz günlerde Seyhan ilçesi Mirza Çelebi Mahallesi Meydan Caddesi'nde meydana gelen kazada, alışverişten dönen bisikletli Ghassan Khaır Varrak (59)'a seyir halindeki plakasız motosiklet çarptı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı; çarpmanın etkisiyle Varrak yere savruldu, motosikletteki iki kişi ise durmayıp kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Varrak hastaneye kaldırıldı ve tedaviye alındı. Varrak'ın vücudunda sol omzunda iki kırık, kaburga kemiklerinde beş kırık ve kalça kemiğinde iki kırık olduğu bildirildi.

aile ve tanıkların açıklamaları:

Yabancı uyruklu yaralının oğlu Yaser Varrak, babasının eve dönerken çarpıldığını ve çarpanların arkalarına bile bakmadan kaçtıklarını söyledi. Varrak, çevredeki bazı kişilerin motosikletle peşlerinden gittiklerini ancak kimsenin durup yardım etmediğini aktardı.

Yaser Varrak, polise başvurduklarını, motosikletin plakasız olması nedeniyle bulunmasının zor olabileceğinin söylendiğini ancak yetkililerden zanlıların yakalanıp cezalandırılmasını talep ettiklerini belirtti: "Çarpıp kaçan kişi Allah'ından bulsun. İnsanlık dışı bir durum bu."

soruşturma ve beklentiler:

Olayla ilgili polis ekiplerinin kaçan motosikletlileri tespit etmek ve yakalamak için çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Aile, olay anının güvenlik kamerası kaydının da soruşturmayı desteklemesini bekliyor. Yetkililer, çarpma sonrası yardım etmenin hukuki ve insani bir yükümlülük olduğuna dikkat çekiyor.

GHASSAN KHAIR VARRAK&#039;IN (59) TEDAVİSİ SÜRÜYOR

GHASSAN KHAIR VARRAK'IN (59) TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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