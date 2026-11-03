adana’da ekmek dağıtırken vurulan fırıncının eşi adalet istedi

Adana'da ekmek teslimatı sırasında hayatını kaybetti

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi Onur Caddesi'ndeki bir markete 30 Ekim günü düzenlenen silahlı saldırıda ekmek teslimatı yapan fırıncı Doğan Gedik (52) karnından vuruldu. Ağır yaralanan Gedik, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayın gelişimi

İddialara göre saldırı, market sahibinin husumetli olduğu kişiler tarafından gerçekleştirildi. Saldırganlar markete ateş açtı; bu sırada iş için markete ekmek bırakan Gedik vuruldu. Saldırganlar otomobille olay yerinden kaçtı. Emniyet ekipleri soruşturmayı sürdürüyor ancak henüz zanlılara ilişkin yeni bir açıklama yapılmadı. Olayın meydana geldiği adres ve tarih, soruşturmanın odağında kalmaya devam ediyor.

Ailenin tepkisi ve adalet talebi

Hayatını kaybeden fırıncının eşi Nurcan Gedik, eşinin yalnızca işini yaptığını vurgulayarak saldırganların bir an önce yakalanmasını istedi. Eşinin ekmek dağıtırken vurulduğunu belirten Gedik, 'Benim eşim evine ekmek getirmek için gitti. Namusuyla çalışıyordu. Bize sahip çıkın. Masumdu' ifadelerini kullandı. Ayrıca eşinin geride 3 çocuğu bıraktığını belirtti ve 'Yakalansınlar bir an önce, adalet yerini bulsun' diye konuştu.

Nurcan Gedik, eşinin kimseye kötülük yapmayan, düzenli ve inançlı bir insan olduğunu belirterek duygularını paylaştı. Aile yakınları ve mahalle sakinleri de olayın ardından büyük üzüntü yaşadı; bölgedeki güvenlik önlemleri ve soruşturmanın hızlandırılması yönünde beklenti oluştu.

Emniyet birimleri, saldırganların tespiti ve yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Aile ise adaletin sağlanmasını ve zanlıların en kısa sürede bulunmasını istiyor.

ADANA'DA BİR MARKETE DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRI SIRASINDA MARKETE EKMEK VERMEK İÇİN GELEN VE VURULARAK HAYATINI KAYBEDEN 3 ÇOCUK BABASI FIRINCI DOĞAN GEDİK EŞİ NURCAN GEDİK, SALDIRGANLARIN BİR AN ÖNCE YAKALANMASINI İSTEYEREK, "ADALET YERİNİ BULSUN. YETKİLİLERE YALVARIYORUM" DEDİ.