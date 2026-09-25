Adana'da evinde saklanan 1 ton 670 litre kaçak alkol jandarmaya takıldı

Adana'da operasyonun özeti:
İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak alkol ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Seyhan ilçesinde belirlenen bir eve düzenlenen operasyonda evde yapılan aramada 1 ton 670 litre kaçak alkol ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
ele geçirilenler:
Aramada bulunanlar arasında 1 ton 670 litre kaçak alkol ve 1 adet ruhsatsız tabanca yer aldı.
soruşturma ve adli süreç:
Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adana’da 1 ton 670 litre kaçak alkol ele geçirildi
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