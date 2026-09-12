Adana'da geniş çaplı Huzur ve Güven uygulaması: arananlar yakalandı, trafik ihlallerine ağır ceza

uygulamanın kapsamı:

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda kent genelinde gerçekleştirilen Huzur ve Güven uygulamasına toplam 1.606 personel katıldı. Operasyon sırasında emniyet birimleri, genel güvenlik ve trafik denetimlerini eş zamanlı yürüttü.

Uygulama kapsamında toplam 30.286 kişinin GBT sorgusu yapıldı, trafik yönünde ise 9.000 araç kontrol edildi. Kontroller neticesinde 3 araç trafikten men edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 104 sürücüye toplam 2.495.000 TL idari para cezası uygulandı.

yakalamalar, denetimler ve ele geçirilenler:

Sorgulamalarda çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 47 kişi yakalandı. Umuma açık iş yerleri denetimlerinde kumar oynattığı tespit edilen bir iş yerine ve sahibine adli işlem yapıldı; kumar oynayan iki kişiye ise toplam 23.000 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca usulsüzlük tespit edilen 9 iş yerine işlem yapıldı.

Uygulamada yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 50 mermi, ruhsatsız av tüfeği, çeşitli kesici alet ve 1,5 gram esrar yer aldı. Bu bulgular, denetimlerin hem kamu düzeni hem de suç unsurlarının engellenmesine yönelik yürütüldüğünü gösterdi.

Yetkililer, planlı denetimlerin devam edeceğini ve benzer operasyonlarla kent genelinde güvenlik seviyesinin yükseltilmesinin hedeflendiğini belirtti.

ADANA’DA BİN 606 POLİSİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİREN ‘HUZUR VE GÜVEN’ UYGULAMASINDA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 47 KİŞİ YAKALANIRKEN TRAFİK KURALLARINA UYMAYAN SÜRÜCÜLERE TOPLAMDA 2 MİLYON 495 BİN TL PARA CEZASI UYGULANDI.