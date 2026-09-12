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İskenderun'da Esentepe baskını: 965 gram esrar, 4 kök kenevir ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

İskenderun'da 10 Eylül'de düzenlenen operasyonda 965 gram kubar esrar, 4 kök kenevir, ruhsatsız tüfek ve 9 bin lira ele geçirildi; şüpheli K.K. tutuklandı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 01:02

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İskenderun'da Esentepe baskını: 965 gram esrar, 4 kök kenevir ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

İskenderun'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri 10 Eylül'de Esentepe Mahallesi'nde K.K. isimli şahsın ikametinde arama yaptı. Yapılan çalışmada ele geçirilenler, soruşturmanın merkezine oturdu.

Operasyon detayları:

Aramada 7 parça halinde toplam 965 gram kubar esrar, 1,50 gram tütünle karışık kubar esrar, boyları 1,5 ile 3 metre arasında değişen 4 kök kenevir, bir adet hassas terazi, bir adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 7 pompalı tüfek fişeği ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin lira para bulundu.

Soruşturma ve yasal süreç:

K.K. hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan işlem başlatıldı. Şüpheli gözaltına alındı ve çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

İSKENDERUN’DA DÜZENLENEN OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDELER, SİLAH VE DİĞER SUÇ...

İSKENDERUN’DA DÜZENLENEN OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDELER, SİLAH VE DİĞER SUÇ UNSURLARI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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