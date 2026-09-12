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Kırıkhan'da narkotik operasyonu sonrası araçta metamfetamin bulundu, bir kişi tutuklandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 10 Eylül'de yapılan operasyonda araçta metamfetamin bulundu; şüpheli M.Ç. TCK 188 kapsamında işlem görüp tutuklandı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 01:00

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kırıkhan'da narkotik operasyonu sonrası araçta metamfetamin bulundu, bir kişi tutuklandı

Operasyon ve bulgular:

Kırıkhan Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 10 Eylül tarihinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik bir çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında yapılan araç aramasında metamfetamin ele geçirildi.

Adli süreç:

Olayla ilgili olarak M.Ç. hakkında TCK 188 kapsamında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan adli işlem başlatıldı.

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

KIRIKHAN’DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ELE GEÇİRİLEN METAMFETAMİN.

KIRIKHAN’DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ELE GEÇİRİLEN METAMFETAMİN.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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