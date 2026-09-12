Tatilden dönen acı haber: Of'te rahatsızlanan Sait Velioğlu Körfez'de toprağa verildi

Oflu Sait'in rahatsızlığı ve vefatı:

Körfez Yeniyalı Mahallesi'nde ikamet eden ve ilçede "Oflu Sait" olarak tanınan Sait Velioğlu, yakınlarıyla birlikte akraba ziyaretine gittiği Trabzon'un Of ilçesinde aniden rahatsızlandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Velioğlu, Trabzon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Velioğlu yaşamını yitirdi.

Körfez'de son uğurlama:

Vefat haberi, Velioğlu'nun ailesi, yakınları ve Körfez'deki sevenleri arasında derin üzüntüye neden oldu. İki çocuk babası olan Sait Velioğlu'nun cenazesi memleketine getirildi ve Yeniyalı Merkez Camii'nde öğleden sonra kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından cenaze, dualar eşliğinde Belen Köyü Mezarlığı'na defnedildi.

Törenteki konuşma ve toplum vurgusu:

Cenaze törenine Kocaeli 1972 İmam Hatip Lisesi mezunları da katıldı. Törende konuşan Şevki Yılmaz, toplumda ahlaki ve dini değerlerin önemine dikkat çekerek Velioğlu'nun bir mümin olarak ömrünü tamamladığını belirtti. Aile ve dostlar, taziyeleri kabul ederken toplumsal dayanışma ve destek öne çıktı.

İki çocuk babası olan Sait Velioğlu, sevenlerinin duaları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Tören, katılımcıların ortak üzüntüsü ve anma sözleriyle son buldu.

VELİOĞLU İÇİN YENİYALI MERKEZ CAMİİ’NDE İKİNDİ NAMAZININ ARDINDAN CENAZE NAMAZI KILINDI.