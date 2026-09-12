Muş'ta trafik kazasında yaşamını yitiren bekçi için son görev

muş'ta görevli bekçi yunus yıldız dualarla uğurlandı

Muş'ta geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Çarşı ve Mahalle Bekçisi Yunus Yıldız için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Tören, Yıldız'ın yakınları ile emniyet teşkilatı mensuplarının ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

törenin ayrıntıları:

Tören alanında yapılan konuşmaların ardından merhum için dualar okundu. Katılımcılar, Yıldız'ın görev süresine ve hizmetlerine vurgu yaparak ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Törende, görev yaptığı birimin temsilcileri de hazır bulundu.

cenaze töreni ve defin:

Düzenlenen törenin ardından Yıldız'ın cenazesi alınarak Muş Şehir Mezarlığına götürüldü. Burada yapılan dini tören ve duaların ardından merhum, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Muş İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli olan Yıldız için düzenlenen tören, yetkililer ve katılımcılar tarafından takip edildi.

MUŞ’TA GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ YUNUS YILDIZ, İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE DÜZENLENEN TÖRENİN ARDINDAN DUALARLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.