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Sinop'ta dönüşüm hedefi: 70 milyar liralık kamu yatırımı ve dört öncelikli yatırım alanı

Cevdet Yılmaz, Sinop'ta 70 milyar lirayı aşan kamu yatırımı yapıldığını, Sinop için belirlenen dört öncelikli yatırım alanı ve proje başvurularını paylaştı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 01:28

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EDİTÖR: Merve Çelik

Sinop'ta dönüşüm hedefi: 70 milyar liralık kamu yatırımı ve dört öncelikli yatırım alanı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Sinop değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sinop'ta düzenlenen STK ve İş Dünyası Buluşması'nda ildeki yatırım, turizm, sanayi ve yerel kalkınma gündemini detaylandırdı. Programa Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan ile AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş katıldı; ev sahipleri Yılmaz'a katılımı için teşekkür etti.

Program ve katılımcı mesajları:

Yılmaz, konuşmasında Türkiye'nin kalkınma modelinin yalnızca büyükşehirlerle sınırlı kalamayacağını vurguladı. "Biz topyekûn bir kalkınma anlayışından yanayız. Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşacaksak bunu sadece birkaç ilimizin enerjisiyle başaramayız" sözleriyle 81 ilin potansiyellerinin bütüncül değerlendirileceğini belirtti. Kamu ve özel sektörün tamamlayıcı rolüne dikkat çekti ve üretken özel sektör yatırımlarının istihdam ve ihracat için belirleyici olduğunu söyledi.

Sinop'taki yatırımlar ve öncelikler:

Yılmaz, iktidarları döneminde Sinop'ta gerçekleştirilen kamu harcamalarına dikkat çekerek ilde 70 milyar lira'yı aşan kamu yatırımı yapıldığını ifade etti. Buna ek olarak, kamu yatırımlarının sürdüğünü, organize sanayi bölgesi (OSB) genişletmelerinin devam ettiğini ve Sinop Üniversitesi'nin büyütülmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğünü aktardı.

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında Sinop için 2026 yılına ilişkin dört öncelikli yatırım alanı belirlendi: ağaç ve orman ürünlerinden katma değerli üretim, 5 yıldızlı konaklama projeleri, su ürünleri ve katma değerli işleme tesisleri, ile yaşlı bakım merkezleri. Yılmaz, ağaç ürünlerinin yalnızca kereste olarak değil işlenip yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

Projeler, başvurular ve istihdam potansiyeli:

Sinop'ta belirlenen öncelikli yatırım alanlarına ilişkin şu ana kadar toplam 5,8 milyar lira tutarında proje başvurusu yapıldığını duyuran Yılmaz, bu projelerin yaklaşık 1.068 kişilik istihdam yaratma potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Ayrıca kentte 2 bin 500'ü aşkın kayıtlı balıkçı ve 10 su ürünleri kooperatifi bulunduğunu belirterek su ürünleri ve işleme tesislerinin destekleneceğini kaydetti.

Yılmaz, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'nın her yıl güncellendiğini; ihtiyaçların karşılandığı alanlarda yeni kapasite yerine farklı yatırım önceliklerinin belirlenebileceğini ekledi.

Sanayi ve OSB genişlemesi:

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki genişleme çalışmalarına değinen Yılmaz, yeni alanla birlikte en az 50 fabrikanın daha kurulabileceği bir kapasitenin açılacağını söyledi. Boyabat'ın tuğla, kiremit ve ahşap ürünlerindeki potansiyeline dikkat çekildi; mevcut tesislerin modernizasyonunun öncelikli olduğuna işaret edildi. Ayancık ve Türkeli'de ahşap ürünleri için orta ölçekli sanayi siteleri kurularak kümelenme yaklaşımının geliştirilebileceği ifade edildi.

Turizm, liman ve sezonun uzatılması:

Yılmaz, Sinop'un doğal güzellikleri ve tarihi mirasının turizm açısından güçlü potansiyel sunduğunu belirtti. Beş yıldızlı otel başvurularının geldiğini, kentin konaklama kalitesinin yükseleceğini söyledi. Yaz mevsiminde nüfusun 2–3 katına çıktığını hatırlatarak turizm sezonunu dört mevsime yayma hedefini yineledi.

Karakum Sosyal Tesisleri'nin modernizasyonu, plajlarda mavi bayrak hedefleri ile Hamsilos Tabiat Parkı ve Balatlar ziyaretçi merkezleri gibi düzenlemelerin altı çizildi. Sinop Yat ve Kruvaziyer Limanı Projesi'nde mevcut limanın kent merkezinde kaldığı; liman hizmetlerinin daha uygun bir alana taşınarak planlanan demir yolu güzergâhlarıyla entegrasyonun faydalı olacağı belirtildi. Ayrıca Sinop Keten Müzesi, kırsal ve doğa turizmi projelerinin kentin kalkınmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

İnsan kaynağı ve uzun vadeli planlama:

Yılmaz, üniversitelerin bölgesel kalkınmadaki rolüne vurgu yaparak Sinop Üniversitesi'nin kamu, özel sektör ve sivil toplumla ilişkilerini güçlendirerek kente katkı sağlayabileceğini belirtti. Konuşmasında eğitime ve nitelikli insan gücüne önem atfederek, "Toplumu asıl ileriye taşıyan uzun vadeli, emeğe dayalı çabalardır. Emekle, çalışarak kazanılan 1 lira, kısa yoldan kazanılan 10 liradan daha kıymetlidir, daha değerlidir" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, geçmişe ve geleceğe bakışını özetleyerek "20 sene önceki Sinop bugünkü gibi değildi. 20 sene sonraki Sinop da bugünkü gibi olmayacak" dedi ve merkezi idare, yerel yönetimler, üniversite, iş dünyası ile sivil toplumun ortak akıl ve eylemle hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Program, Yılmaz'ın konuşmasının ardından basına kapalı bölümle sürdü; açıklamalarda belirtilen yatırım ve proje adımları ise kentteki paydaşlarla birlikte takibe alınacak.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, SİNOP’TA DÜZENLENEN STK VE İŞ DÜNYASI BULUŞMASI’NDA...

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, SİNOP’TA DÜZENLENEN STK VE İŞ DÜNYASI BULUŞMASI’NDA YAPTIĞI KONUŞMADA KENTİN YATIRIM, TURİZM, SANAYİ VE EKONOMİK POTANSİYELİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU. YILMAZ, SİNOP’TA HÜKÜMETLERİ DÖNEMİNDE 70 MİLYAR LİRAYI AŞAN KAMU YATIRIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNİ SÖYLEDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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