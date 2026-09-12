Tekirdağ'da yaşayan ailenin acı haberi: Ziyar Koparan Yüksekova'ya uğurlanıyor

Tekirdağ'da yaşayan ailenin acı bekleyişi

Iğdır'ın Aralık ilçesinde devriye görevi yapan askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 24 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Ziyar Koparan'ın acı haberi, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'ndeki ailesine ulaştı. Olayın ardından mahalledeki evin önüne Türk bayrağı asıldı, yakınları ve komşular taziyeye geldi.

taziye ziyaretleri ve yerel tepkiler:

Ev önünde toplanan yakınlar ile vatandaşlar taziye için bir araya geldi. Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü ve Çerkezköy Tugay Komutanı Tuğgeneral Günal Budak aileyi ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti. Ziyaret sırasında ailenin acısı paylaşılırken, mahalledeki destek ve taziye yoğunluğu dikkat çekti.

cenaze işlemleri ve planlanan tören:

Kaymakam Nazmi Günlü, ailenin isteği doğrultusunda cenaze töreninin memleketleri Hakkari Yüksekova'da yapılacağını açıkladı. Günlü, Iğdır'da meydana gelen kazada bir şehit verildiğini belirterek, ‘‘Şehidimizin anne ve babası ilçemizde ikamet ediyorlar. Şehit haberini aldığımız andan itibaren onlarla beraber olmaya çalışıyoruz. Ailenin isteği doğrultusunda cenaze memleketleri Yüksekova'da defnedilecek. Sabahleyin kendilerini oraya uğurlayacağız. Cenaze Iğdır'dan Yüksekova'ya geçecek. Tören Yüksekova'da yapılacak’’ ifadelerini kullandı.

Şehit Ziyar Koparan'ın cenaze töreninin Yüksekova'da düzenlenmesi bekleniyor. Ailenin ve yetkililerin koordinasyonuyla cenaze nakil işlemleri ile tören hazırlıkları sürüyor.

ŞEHİDİN AİLESİNİN YAŞADIĞI EVİN ÖNÜNE TÜRK BAYRAĞI ASILIRKEN, ACI HABERİN ARDINDAN YAKINLARI VE VATANDAŞLAR TAZİYE İÇİN EVİN ÖNÜNDE BİR ARAYA GELDİ.