Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.853,08 -0,39%
EUR/USD 1,1602 -0,09%
Brent Petrol 104,42 -2,98%
--°

Tekirdağ'da yaşayan ailenin acı haberi: Ziyar Koparan Yüksekova'ya uğurlanıyor

Iğdır'daki araç kazasında şehit olan 24 yaşındaki Ziyar Koparan'ın acı haberi, Tekirdağ Çerkezköy'deki ailesine ulaştı; cenaze Yüksekova'ya götürülecek.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 01:28

GÜNCELLEME: 12 Eylül 2026 - 01:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Tekirdağ'da yaşayan ailenin acı haberi: Ziyar Koparan Yüksekova'ya uğurlanıyor

Tekirdağ'da yaşayan ailenin acı bekleyişi

Iğdır'ın Aralık ilçesinde devriye görevi yapan askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 24 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Ziyar Koparan'ın acı haberi, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'ndeki ailesine ulaştı. Olayın ardından mahalledeki evin önüne Türk bayrağı asıldı, yakınları ve komşular taziyeye geldi.

taziye ziyaretleri ve yerel tepkiler:

Ev önünde toplanan yakınlar ile vatandaşlar taziye için bir araya geldi. Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü ve Çerkezköy Tugay Komutanı Tuğgeneral Günal Budak aileyi ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti. Ziyaret sırasında ailenin acısı paylaşılırken, mahalledeki destek ve taziye yoğunluğu dikkat çekti.

cenaze işlemleri ve planlanan tören:

Kaymakam Nazmi Günlü, ailenin isteği doğrultusunda cenaze töreninin memleketleri Hakkari Yüksekova'da yapılacağını açıkladı. Günlü, Iğdır'da meydana gelen kazada bir şehit verildiğini belirterek, ‘‘Şehidimizin anne ve babası ilçemizde ikamet ediyorlar. Şehit haberini aldığımız andan itibaren onlarla beraber olmaya çalışıyoruz. Ailenin isteği doğrultusunda cenaze memleketleri Yüksekova'da defnedilecek. Sabahleyin kendilerini oraya uğurlayacağız. Cenaze Iğdır'dan Yüksekova'ya geçecek. Tören Yüksekova'da yapılacak’’ ifadelerini kullandı.

Şehit Ziyar Koparan'ın cenaze töreninin Yüksekova'da düzenlenmesi bekleniyor. Ailenin ve yetkililerin koordinasyonuyla cenaze nakil işlemleri ile tören hazırlıkları sürüyor.

ŞEHİDİN AİLESİNİN YAŞADIĞI EVİN ÖNÜNE TÜRK BAYRAĞI ASILIRKEN, ACI HABERİN ARDINDAN YAKINLARI VE...

ŞEHİDİN AİLESİNİN YAŞADIĞI EVİN ÖNÜNE TÜRK BAYRAĞI ASILIRKEN, ACI HABERİN ARDINDAN YAKINLARI VE VATANDAŞLAR TAZİYE İÇİN EVİN ÖNÜNDE BİR ARAYA GELDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tatilden dönen acı haber: Of'te rahatsızlanan Sait Velioğlu Körfez'de toprağa ve...
images

Siirt'ten acil sevk: doğumsal anomali tespit edilen bebek bakanlığın ambulans uç...
images

Iğdır'da devriye aracı devrildi: Yüksekovalı sözleşmeli er şehit oldu
images

Sultangazi'de 15 bin sporcu yaz spor okullarının kapanışında buluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mudanya'da mezarlık önünde motosiklet elektrık direğine çarptı, çift ağır yaralandı

Tatilden dönen acı haber: Of'te rahatsızlanan Sait Velioğlu Körfez'de toprağa verildi

Sinop'ta dönüşüm hedefi: 70 milyar liralık kamu yatırımı ve dört öncelikli yatırım alanı

Muş'ta trafik kazasında yaşamını yitiren bekçi için son görev

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı