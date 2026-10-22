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Tarihi yapıda kültür merkezi: Efeler Atatürk Kültür Evi kapılarını açtı

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin öncülüğünde restore edilen tarihi binada Atatürk Kültür Evi açıldı; kültür ve eğitim etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 19:32

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Tarihi yapıda kültür merkezi: Efeler Atatürk Kültür Evi kapılarını açtı

Atatürk Kültür Evi törenle hizmete girdi

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin öncülüğünde, kentin tarihi dokusu içinde yer alan yapıda hayata geçirilen Atatürk Kültür Evi düzenlenen törenle kapılarını açtı. Köprülü Veysipaşa Mahallesi’ndeki binada gerçekleşen açılışa kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tesis, bundan sonra kentin sosyal ve kültürel hayatına yön verecek etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Açılış töreninde anma ve vurgular:

Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitler adına saygı duruşu ile başladı ve ardından İstiklal Marşı okundu. Konuşmasında Anıl Yetişkin, Atatürk Kültür Evi’nin yalnızca fizikî bir yapı olmadığını; fikirlerin, Cumhuriyet mirasının ve eğitimin canlı tutulacağı bir merkez olacağını vurguladı. Yetişkin, Ulu Önder'in sözlerini hatırlatarak, "Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim." ifadelerine yer verdi.

Yerel uzlaşı ve beklentiler:

Başkan Yetişkin, projenin Belediye Meclisi’nde parti ayrımı gözetmeksizin oy birliğiyle kabul edildiğini belirterek, meclis üyelerine, emeği geçen personele ve destek veren tüm taraflara teşekkür etti. Açılışta Efeler Belediye Meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

Atatürk Kültür Evi, programlarıyla gençlere ve yetişkinlere yönelik eğitim, sergi, söyleşi ve kültürel etkinlikler düzenleyerek bölgedeki kültürel yaşamı güçlendirmeyi hedefliyor. Tarihi doku içinde yeniden değerlendirilen mekanın, kentliler için bir buluşma noktası ve eğitim platformu olması bekleniyor.

Efeler yönetimi, tesisin uzun ömürlü ve herkes için erişilebilir bir kurum olarak işlev görmesi için çalışmaların süreceğini açıkladı ve yerel katılım ile birlikte program çeşitliliğinin artırılacağı mesajı verildi.

EFELER BELEDİYE BAŞKANI ANIL YETİŞKİN’İN ÖNCÜLÜĞÜNDE TARİHİ BİR YAPIDA HAYATA GEÇİRİLEN ATATÜRK...

EFELER BELEDİYE BAŞKANI ANIL YETİŞKİN’İN ÖNCÜLÜĞÜNDE TARİHİ BİR YAPIDA HAYATA GEÇİRİLEN ATATÜRK KÜLTÜR EVİ, CUMHURİYET DEĞERLERİNİ VE ATATÜRK’ÜN İLKE VE DEVRİMLERİNİ GELECEK KUŞAKLARA AKTARMAK AMACIYLA DÜZENLENEN TÖRENLE AÇILDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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