Alanyaspor son idmanla Kocaelispor maçına hazır

Corendon Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında oynayacağı Kocaelispor karşılaşması için hazırlıklarını tamamladı. Hazırlıklar Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleşti ve takım son idmanı tamamlayarak maça odaklandı.

Hazırlıkta öne çıkan çalışmalar:

Antrenman, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Turuncu-yeşilli ekip, antrenmanın ana bölümünde pas çalışmaları yaptı ve son bölümde maç planına yönelik taktik uygulamalara ağırlık verdi.

Maç ve organizasyon bilgileri:

Corendon Alanyaspor ile Kocaelispor, yarın saat 20.00'de Alanya Oba Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek ve takım hazırlıklarını tamamlayıp hedefe kilitlenmiş durumda.

CORENDON ALANYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 9. HAFTASINDA SAHASINDA OYNAYACAĞI KOCAELİSPOR KARŞILAŞMASININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.