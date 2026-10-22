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Atakum'da sanatla ve müzikle cumhuriyet coşkusu

Atakum Belediyesi, Cumhuriyetin 103. yılı için karma sergi, Cumhuriyet yürüyüşü ve Çocuk ve Gençlik Orkestrası konseriyle bir dizi etkinlik düzenliyor.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 17:09

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Atakum'da sanatla ve müzikle cumhuriyet coşkusu

Atakum'da cumhuriyet kutlamaları:

Samsun'un Atakum Belediyesi, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yılını kültür ve sanat odaklı bir programla anacak. Etkinlikler sergi açılışıyla başlayıp yürüyüş ve konserle sona erecek; amaç, bayram coşkusunu kent halkıyla birlikte yaşamak.

karma sergi ve açılış:

Program kapsamında düzenlenen Cumhuriyet’in 103. Yılı Karma Sergisi, farklı disiplinlerden eserleri sanatseverlerle buluşturacak. Resim, fotoğraf ve heykel gibi alanlardan örneklerin yer alacağı sergi, Ata Sahne Sanat Merkezinde 28 Ekim Çarşamba saat 17.30'da ziyarete açılacak.

yürüyüş ve orkestranın finali:

Etkinlikler, kent merkezinde düzenlenecek bir yürüyüşle devam edecek. Yürüyüş Lozan Caddesi 55. Sokak kesişimi'nden başlayacak ve katılımcılar, yürüyüş boyunca Cumhuriyet Kadınları Bandosu eşliğinde Ata Sahne'ye ulaşacak. Günün kapanışında ise Atakum Belediyesi'nin çok sesli müzik alanındaki temsilcisi Atakum Belediyesi Çocuk ve Gençlik Orkestrası, Ata Sahne'de saat 20.00'de özel bir konser verecek.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, programla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Atakum Belediyesi olarak, Cumhuriyet Bayramımızı bu yıl da büyük bir gurur ve coşkuyla kutlayacağız. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere bıraktığı en büyük eseri Cumhuriyetimizin 103. kuruluş yıl dönümüne özel düzenlediğimiz program, küçük büyük her yaştan vatandaşımızın buluşma noktası olacak. Farklı branşlardan sanatların yer alacağı karma sergimizde, Cumhuriyet değerlerini sanatla anacağız. Cumhuriyet yürüyüşünde, adımlarımızı büyük gururla atacağız. Çocuk ve Gençlik Orkestramız, çok sesli müziğin en güzel örneklerini Cumhuriyetin 103. yıl dönümü için sunacak. Bayram coşkusunu hep beraber yaşamak için tüm halkımızı, özel programımıza bekliyoruz" dedi.

SAMSUN ATAKUM BELEDİYESİ, CUMHURİYET’İN 103. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ BİRBİRİNDEN ÖZEL ETKİNLİKLERLE...

SAMSUN ATAKUM BELEDİYESİ, CUMHURİYET’İN 103. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ BİRBİRİNDEN ÖZEL ETKİNLİKLERLE KUTLAYACAK. PROGRAM KAPSAMINDA DÜZENLENECEK CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ BAYRAM COŞKUSUNU ATAKUM’UN SOKAKLARINA TAŞIRKEN, KONSER VE KARMA SERGİ KENTTE SANAT ŞÖLENİ YAŞATACAK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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