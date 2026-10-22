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Samsun’da dokuz gün sürecek kitap buluşması kapılarını açıyor

Samsun Kitap Fuarı 24 Ekim’de açılıyor; 1 Kasım’a kadar her gün 09.30–20.00 arası ziyaretçi kabul edecek, binlerce kitap ve pek çok söyleşi olacak.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 16:48

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Samsun’da dokuz gün sürecek kitap buluşması kapılarını açıyor

Samsun kitap fuarı etkinlik takvimi ve yer bilgisi:

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından düzenlenen Samsun Kitap Fuarı, Büyükşehir Belediyesi Fuar ve Kongre Merkezi’nde 24 Ekim Cumartesi günü kapılarını açacak. Fuar, 9 gün sürecek olup 1 Kasım’a kadar her gün 09.30-20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. SBB yetkilileri hazırlıkların tamamlandığını ve fuarın ziyaretçilere hazır olduğunu bildirdi.

Programın öne çıkan konukları:

Fuar, edebiyat ve düşünce dünyasından çok sayıda ismi Samsun’da buluşturacak. Etkinlik takviminde Ahmet Ümit, Kemal Sayar, Şermin Yaşar, Mert Arık, Dilek Cesur, Saliha Erdim, Sinan Akyüz, Tufan Gündüz, Oytun Erbaş ve İhsan Süreyya Sırma gibi tanınmış yazarlar yer alıyor. Organizasyonda çok sayıda yayınevi stant açacak ve binlerce kitap fuar ziyaretçileriyle buluşturulacak. Ayrıca çeşitli kültür-sanat etkinlikleri de fuarın programında yer alacak.

Belediye başkanından çağrı:

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, tüm kitapseverleri fuara davet ederek şunları söyledi: "Bir taraftan Samsun’umuzun daha fazla fuar ve kongrelerin düzenlendiği bir şehir olması için bir taraftan da sosyal ve kültürel etkinliklerle öne çıkan bir şehir olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşte bu anlayışla Samsun Kitap Fuarı’nı hemşehrilerimizle buluşturacağız. Samsun’umuzda 9 gün boyunca bilginin, edebiyatın ve kültürel paylaşımın ön planda olduğu güzel bir fuar gerçekleştireceğiz. Fuarda çok sayıda yayınevi, binlerce kitap ve tanınmış yazarlarımız misafirimiz olacak. Ben herkesi, tüm kitapseverleri edebiyat ve yayın dünyasının önemli buluşmalarından biri olacak bu fuara davet ediyorum" dedi.

Organizatörler, fuarın hem yerel okur profillerini hem de geniş bir ziyaretçi kitlesini ağırlaması hedeflendiğini belirtiyor. Ziyaretçiler, yayınevlerinin stantları ve yazar buluşmaları aracılığıyla yeni yayınları keşfetme, imza ve söyleşi fırsatlarına katılma imkânı bulacak.

Samsun Kitap Fuarı, kentte kültürel hayatın canlanmasına katkı sağlamayı amaçlayan önemli etkinliklerden biri olarak öne çıkıyor ve tüm halkın katılımına açık olarak planlanıyor.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (SBB) TARAFINDAN DÜZENLENEN SAMSUN KİTAP FUARI, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (SBB) TARAFINDAN DÜZENLENEN SAMSUN KİTAP FUARI, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FUAR VE KONGRE MERKEZİ’NDE 24 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ ZİYARETÇİLERİNE KAPILARINI AÇACAK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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