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İngiltere kralı III. Charles Umman ziyaretinde Hazreti Muhammed hadisini Arapça okudu

İngiltere Kralı III. Charles, Umman Sultanı Heysem bin Tarık onuruna düzenlenen ziyafette Hazreti Muhammed’e atfedilen hadisi Arapça olarak okudu.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 21:17

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EDİTÖR: Caner Şahin

İngiltere kralı III. Charles Umman ziyaretinde Hazreti Muhammed hadisini Arapça okudu

Kralın ziyafeti ve konuşmasının ana hatları:

İngiltere Kralı III. Charles, Umman Sultanı Heysem bin Tarık onuruna verdiği ziyafette Umman ile İngiltere arasındaki ilişkileri vurguladı. Ziyaret, bir Umman Sultanı tarafından İngiltere’ye yapılan 44 yıl aradan sonra gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret niteliği taşıyor.

Konuşmasında Charles, Umman’ı İngiltere’nin en eski müttefiklerinden biri olarak tanımladı ve ülkenin bölgesel güvenliğe katkılarını takdir etti. Kral, Umman’ın deniz taşımacılığı açısından stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nı açık tutma çabalarını öne çıkararak ülkenin rolüne dikkat çekti.

Umman’ın bölgesel rolüne yapılan vurgu:

Charles, Umman’ın Körfez genelindeki rolü ve yapıcı tarafsızlığına değinerek bunun yalnızca yerel değil, uluslararası önem taşıdığını söyledi. Konuşmada Hürmüz Boğazının güvenliği ve açık tutulmasının küresel ticaret için hayati olduğuna işaret edildi ve Umman’ın bu alandaki katkılarına saygı gösterildi.

Hadisin Arapça okunması ve içerdiği mesaj:

Ziyafet sırasında Kral Charles, Hazreti Muhammed’e atfedilen ve bir elçinin hakaret ile şiddete uğraması üzerine elçiyi teselli amacıyla rivayet edilen hadisi Arapça olarak aktardı. Kral’ın aktardığı rivayet şöyleydi: "Hazreti Muhammed’in Umman halkının karakteri hakkında söylediği gibi; Umman halkına gitmiş olsaydın, sana ne hakaret ederler ne de seni döverlerdi".

Bu adım, konuşmanın bağlamında hem Umman halkına yönelik bir övgü hem de diplomatik nezaket göstergesi olarak sunuldu. Hadisin Arapça okunması, ziyarete kültürel bir saygı unsuru ve karşı tarafın diline verilen önem olarak yansıtıldı.

Resmi tören ve konuşma, iki ülke arasındaki uzun vadeli bağların altını çizerken, Kral’ın ifadeleri Umman’ın bölgesel barışa hizmet eden rolüne dikkat çekti ve ziyareti, ilişkileri güçlendirme amacını taşıyan bir temas olarak öne çıkardı.

İngiltere Kralı III. Charles, dün Umman Sultanı Heysem bin Tarık onuruna verdiği ziyafette yaptığı...

İngiltere Kralı III. Charles, dün Umman Sultanı Heysem bin Tarık onuruna verdiği ziyafette yaptığı konuşmada, Hazreti Muhammed'in Ummanlılarla ilgili hadisini Arapça okudu.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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