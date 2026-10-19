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Adana'da iş yerinde kurşun: 16 yaşındaki kasiyer ağır yaralandı

Adana Seyhan'da kimya ürünleri satan iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda kasada oturan 16 yaşındaki çocuk başından vurularak ağır yaralandı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 20:17

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Adana'da iş yerinde kurşun: 16 yaşındaki kasiyer ağır yaralandı

olayın ayrıntıları:

Adana'nın Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde bulunan kimya ürünleri satan bir iş yerine gerçekleştirilen silahlı saldırıda, kasada oturan N.M. (16) hedef alındı. İddialara göre olay sırasında bölgeye motosikletle gelen şüphelilerden biri araçtan inip iş yerine girdi ve kasada oturan çocuğa tabancayla ateş etti.

Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan N.M. (16), iş yeri çalışanlarının müdahalesiyle hızla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

soruşturma ve güvenlik çalışmaları:

Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri iş yerinde detaylı inceleme yaptı ve delil toplama çalışmaları yürüttü. Şüphelilerin olay yerinden motosikletle kaçtığı belirtilirken, kolluk kuvvetleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; polis ekipleri görgü tanıklarının ifadelerini alırken, çevredeki güvenlik kameraları ve fiziksel deliller değerlendirmeye alındı. Yetkililer, şüphelilerin yakalanmasına yönelik bilgisi olanların polise başvurmasını talep etti.

ADANA’DA KİMYA ÜRÜNLERİ SATAN BİR İŞ YERİNE DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA, KASADA OTURAN 16...

ADANA’DA KİMYA ÜRÜNLERİ SATAN BİR İŞ YERİNE DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA, KASADA OTURAN 16 YAŞINDAKİ ÇOCUK BAŞINDAN VURULARAK AĞIR YARALANDI. SALDIRGAN, OLAYIN ARDINDAN KAÇTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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