Adana'da iş yerinde kurşun: 16 yaşındaki kasiyer ağır yaralandı

olayın ayrıntıları:

Adana'nın Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde bulunan kimya ürünleri satan bir iş yerine gerçekleştirilen silahlı saldırıda, kasada oturan N.M. (16) hedef alındı. İddialara göre olay sırasında bölgeye motosikletle gelen şüphelilerden biri araçtan inip iş yerine girdi ve kasada oturan çocuğa tabancayla ateş etti.

Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan N.M. (16), iş yeri çalışanlarının müdahalesiyle hızla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

soruşturma ve güvenlik çalışmaları:

Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri iş yerinde detaylı inceleme yaptı ve delil toplama çalışmaları yürüttü. Şüphelilerin olay yerinden motosikletle kaçtığı belirtilirken, kolluk kuvvetleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; polis ekipleri görgü tanıklarının ifadelerini alırken, çevredeki güvenlik kameraları ve fiziksel deliller değerlendirmeye alındı. Yetkililer, şüphelilerin yakalanmasına yönelik bilgisi olanların polise başvurmasını talep etti.

ADANA’DA KİMYA ÜRÜNLERİ SATAN BİR İŞ YERİNE DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA, KASADA OTURAN 16 YAŞINDAKİ ÇOCUK BAŞINDAN VURULARAK AĞIR YARALANDI. SALDIRGAN, OLAYIN ARDINDAN KAÇTI.