Çatlı 2'nin Kayseri galasında aile ve izleyiciler bir araya geldi

Çatlı 2'nin Kayseri galası

Kayseri'de düzenlenen gala, Abdullah Çatlı'nın hayatını beyaz perdeye taşıyan devam filmi 'Çatlı 2'yi izleyicilerle buluşturdu. Film, yönetmen Deniz Enyüksek tarafından çekildi ve konusu, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 1996 yılında meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Abdullah Çatlı'nın hayatı üzerine kurulu. Galaya, Abdullah Çatlı'nın kızları Selcen Çatlı ve Gökçen Çatlı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ile çok sayıda vatandaş katıldı.

gala ve katılımcılar:

Etkinlikte salonun yoğun ilgi gördüğü, izleyicilerin filme ilgiyle yaklaştığı gözlendi. Organizatörlerin ve ailenin katılımı, filmin yerel düzeyde ilgisini artırdı. Yapım ekibi ve izleyiciler arasında gerçekleştirilen buluşma, filmin vizyona girişinin ilk gününde gerçekleşti.

aile açıklamaları:

Selcen Çatlı, galada yaptığı konuşmada şunları söyledi: 'Kayseri halkına bu yoğun ilgiyi sağladıkları için teşekkür ediyorum. İlk filmimiz 'Çatlı' filmine çok büyük bir ilgi vardı. 'Çatlı 2' filmimiz de bugün vizyona girdi. Biz de bugün Kayseri'deyiz. Bizler babamızın aziz ruhunu yaşatabilmek için hayatını beyaz perdeye taşıdık. Babamızın hayatındaki mücadelelerini ele aldık. Sadece babamın değil, ülkücü camianın ve ailelerinin ne gibi fedakarlıklarda bulunduklarını ele aldık. Bu film büyük bir mücadelenin sadece 2 saatte ekrana yansıtılmış hali. Herkese iyi seyirler diliyorum.'

Gökçen Çatlı ise duygularını şu sözlerle paylaştı: 'Hayatımız mücadeleyle geçti. Çocukluk yaşlarımızdan itibaren biz bu mücadelenin farkındaydık. Her ne kadar babamız bize karşılaştığımız sorunların evcilik olduğunu söylese de, bunun bir oyun olduğunu söylese de biz durumun farkındaydık. Bizler mazlum insanlarız fakat yaşadığımız sorunları küçülterek yansıtmayı severiz. İlk filmde ev baskını sahnesi vardı. Normalde o olay 7 saat sürüyor. Ancak filmde onu birkaç dakikada geçiştirmek durumunda kaldık. Kitaplarımıza ve filmlerimize konu olmayan daha nice olaylar var. Tabii ki vatan sağ olsun. Biz bunları bir drama haline getirmek üzere bu işleri yapmıyoruz ama tarih yazıcılığı ve tarih görselliği diye bir şey var. Tarih tekerrürden ibaretse şayet, bunu yaşayanların bunu bir şekilde ifade etmeleri gerekiyor.'

Galada yapılan açıklamalar, filmin sadece bir biyografi olmayıp aynı zamanda ülkücü camia ve ailelerin yaşadığı fedakarlıkları görünür kılama çabası olduğunu vurguladı. Yapımın sinematik tercihleri arasında gerçek olayların sürelerinin kısaltılması ve dramatik anlatının yoğunlaştırılması gibi unsurların bulunduğu aktarıldı.

ABDULLAH ÇATLI’NIN HAYATINI ANLATAN DEVAM FİLMİ ‘ÇATLI 2’NİN GALASI KAYSERİ’DE YAPILDI.