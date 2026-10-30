Dolar 49,9441 +0,07%
Euro 55,8136 +0,06%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.235,24 -3,68%
EUR/USD 1,1171 -0,09%
Brent Petrol 112,53 +1,56%
--°

Çatlı 2'nin Kayseri galasında aile ve izleyiciler bir araya geldi

Abdullah Çatlı'yı konu alan 'Çatlı 2' filminin Kayseri galasına kızları Selcen ve Gökçen Çatlı ile MHP Kayseri Başkanı Enes Ertuğrul Kalın katıldı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 22:19

GÜNCELLEME: 30 Ekim 2026 - 22:26

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Çatlı 2'nin Kayseri galasında aile ve izleyiciler bir araya geldi

Çatlı 2'nin Kayseri galası

Kayseri'de düzenlenen gala, Abdullah Çatlı'nın hayatını beyaz perdeye taşıyan devam filmi 'Çatlı 2'yi izleyicilerle buluşturdu. Film, yönetmen Deniz Enyüksek tarafından çekildi ve konusu, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 1996 yılında meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Abdullah Çatlı'nın hayatı üzerine kurulu. Galaya, Abdullah Çatlı'nın kızları Selcen Çatlı ve Gökçen Çatlı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ile çok sayıda vatandaş katıldı.

gala ve katılımcılar:

Etkinlikte salonun yoğun ilgi gördüğü, izleyicilerin filme ilgiyle yaklaştığı gözlendi. Organizatörlerin ve ailenin katılımı, filmin yerel düzeyde ilgisini artırdı. Yapım ekibi ve izleyiciler arasında gerçekleştirilen buluşma, filmin vizyona girişinin ilk gününde gerçekleşti.

aile açıklamaları:

Selcen Çatlı, galada yaptığı konuşmada şunları söyledi: 'Kayseri halkına bu yoğun ilgiyi sağladıkları için teşekkür ediyorum. İlk filmimiz 'Çatlı' filmine çok büyük bir ilgi vardı. 'Çatlı 2' filmimiz de bugün vizyona girdi. Biz de bugün Kayseri'deyiz. Bizler babamızın aziz ruhunu yaşatabilmek için hayatını beyaz perdeye taşıdık. Babamızın hayatındaki mücadelelerini ele aldık. Sadece babamın değil, ülkücü camianın ve ailelerinin ne gibi fedakarlıklarda bulunduklarını ele aldık. Bu film büyük bir mücadelenin sadece 2 saatte ekrana yansıtılmış hali. Herkese iyi seyirler diliyorum.'

Gökçen Çatlı ise duygularını şu sözlerle paylaştı: 'Hayatımız mücadeleyle geçti. Çocukluk yaşlarımızdan itibaren biz bu mücadelenin farkındaydık. Her ne kadar babamız bize karşılaştığımız sorunların evcilik olduğunu söylese de, bunun bir oyun olduğunu söylese de biz durumun farkındaydık. Bizler mazlum insanlarız fakat yaşadığımız sorunları küçülterek yansıtmayı severiz. İlk filmde ev baskını sahnesi vardı. Normalde o olay 7 saat sürüyor. Ancak filmde onu birkaç dakikada geçiştirmek durumunda kaldık. Kitaplarımıza ve filmlerimize konu olmayan daha nice olaylar var. Tabii ki vatan sağ olsun. Biz bunları bir drama haline getirmek üzere bu işleri yapmıyoruz ama tarih yazıcılığı ve tarih görselliği diye bir şey var. Tarih tekerrürden ibaretse şayet, bunu yaşayanların bunu bir şekilde ifade etmeleri gerekiyor.'

Galada yapılan açıklamalar, filmin sadece bir biyografi olmayıp aynı zamanda ülkücü camia ve ailelerin yaşadığı fedakarlıkları görünür kılama çabası olduğunu vurguladı. Yapımın sinematik tercihleri arasında gerçek olayların sürelerinin kısaltılması ve dramatik anlatının yoğunlaştırılması gibi unsurların bulunduğu aktarıldı.

ABDULLAH ÇATLI’NIN HAYATINI ANLATAN DEVAM FİLMİ ‘ÇATLI 2’NİN GALASI KAYSERİ’DE...

ABDULLAH ÇATLI’NIN HAYATINI ANLATAN DEVAM FİLMİ ‘ÇATLI 2’NİN GALASI KAYSERİ’DE YAPILDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çorum’da kültür günleri başladı: yayınevleri, yazarlar ve Osmanlı arşivleri okur...
images

Kütahya ustasını dualarla andı: Hamza Üstünkaya anısına mevlit
images

Erzincan’ın üretim hikâyeleri iki kareyle uluslararası sergide
images

Kağıthane'de 1889 tarihli köy karakolu vefa konağı oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Malatya'da narkotik takibiyle sokak satıcılarına darbe

Madenli'de sağanak sonrası yollar kontrollü açıldı, başkan tehlike olmadığını bildirdi

Kırılmaları giderip ilk yarıyı hedefimizde bitirmek istiyoruz

Geri dönüşle moral bulan Erokspor: Hikmet Karaman'dan güven ve taraftar çağrısı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat