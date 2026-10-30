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Antalya 30 ekimde 400 metrelik bayrakla cumhuriyeti kutladı

Olumsuz hava nedeniyle ertelenen 29 Ekim kutlamaları Antalya'da 30 Ekim'de yapıldı; binlerce kişi 400 metrelik bayrakla meşaleler eşliğinde yürüdü.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 22:23

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Antalya 30 ekimde 400 metrelik bayrakla cumhuriyeti kutladı

Antalya'da 30 Ekim coşkusu

Antalya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 Ekim'e ertelenen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 30 Ekim'de büyük katılımla gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen program kapsamında düzenlenen fener alayı ve konser, kent merkezinde yoğun bir ilgiyle karşılandı. Vatandaşlar Varyant noktasından Cumhuriyet Meydanı'na kadar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüdü; yürüyüşün en dikkat çekici unsuru ise 400 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağıydı.

Yürüyüş ve dev bayrak:

Yürüyüşe katılanlar arasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir de yer aldı. Etkinlikte yabancı uyruklu vatandaşlar da ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri bulunan meşalelerle korteje eşlik etti. Çevredeki binalarda toplanan vatandaşlar alkışlarla destek verirken, birçok binada Türk bayrakları asılıydı ve seyirciler ışıklarını yakıp söndürerek tempo tuttu. Kalabalık "Antalyalı uyuma, ışıkları aç kapa" sloganları atarken, kortejde "Yaşasın Cumhuriyet" ve "Ne mutlu Türküm diyene" sloganları sıkça yükseldi.

Kutlama programı ve katılımcı sözleri:

Fener alayı Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu ve kutlamalar sanatçı Semicenk'in konseriyle devam etti. Katılımcılar hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söyledi ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni yüksek sesle okudu. Etkinliğe her yaştan binlerce kişi katıldı; kutlamada hem coşku hem de birlik mesajı ön plandaydı.

Yürüyüşe katılanlardan Berkay Yaman, "29 Ekim için çok heyecanlıyız, çok gururluyuz. Her bayramda olduğu gibi, her kutlamada olduğu gibi çok coşkuluyuz. Bu bayram için de çok gururluyuz" dedi. Guline Şahin ise "Harika, Cumhuriyetimizde olan her şey harika. Herkesin bayramını kutluyorum. Cumhuriyetimiz ilelebet yaşasın inşallah" diye konuştu.

ANTALYA&#039;DA OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE ERTELENEN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI...

ANTALYA'DA OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE ERTELENEN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI KAPSAMINDAKİ FENER ALAYI VE KONSER, BUGÜN BÜYÜK BİR COŞKU İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. VARYANT NOKTASINDAN BAŞLAYAN YÜRÜYÜŞ, CUMHURİYET MEYDANI'NDA SONA ERDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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